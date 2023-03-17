群益槓桿交易商 再增86檔熱門標的美股CFD商品

臺灣期貨交易所日前公告更新表示，期貨商受託期貨交易契約新增多檔美股選擇權。隨著近年交易美股差價契約(CFD)投資人逐漸增長，群益期貨做為台灣首家合法外匯保證金槓桿交易商，自2021年9月核准至今國外個股 (CFD)商品，受到許多投資人熱烈迴響，此次更是從原有的91檔標的，一口氣新增至177檔標的，讓許多引頸企盼的投資人躍躍欲試。

這次公告新增可交易的美股差價契約(CFD)連結標的中，最具亮點的標的包含投資人最有興趣的全球最大電動車製造商Tesla(TSLA)，今年股價曾經大漲九成，也讓創辦人馬斯克重奪全球首富寶座；網路巨擘Google(Alphabet)(GOOGL)，既有網際網路的搜尋、雲端、廣告服務外，今年更搭上A.I.相關題材；控股公司標竿波克夏·海瑟威(BRK.B)，相信投資人眾所皆知此為股神巴菲特投資公司；另外還有串流影音平台Netflix(NFLX)，生技股Moderna(MRNA)，道瓊成分股股王UnitedHealth(UNH)，運動大廠Nike(NKE)，以及Morgan Stanley(MS)與Wells Fargo(WFC)重量級金融股等公司，讓投資人可以有更多選擇。

美股(CFD)商品交易為何成為美股投資新利器，主要具有以下四大優勢：一、交易成本低； 二、具槓桿特性，最高可有10倍槓桿 ；三、商品規格微小，最小交易單位為一股；四、雙向交易，可先買後賣，亦可先賣後買。此商品特性特別適合喜愛交易美股的年輕人、小資族，透過較低交易成本進行短線交易，利用先賣後買來幫助美股長線投資的存股族，因應市場大幅波動時進行避險。

群益期貨2022年槓桿交易商交易量創下開業以來新高，市占率超過五成，這次在期交所公告新增美股個股選擇權標的的推波助瀾之下，相信可讓槓桿交易商業務持續成長。