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打造全方位生活理財服務 元大銀行再奪四項大獎肯定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
打造全方位生活理財服務，元大銀行再奪財訊四項大獎肯定。（元大銀行/提供）
打造全方位生活理財服務，元大銀行再奪財訊四項大獎肯定。（元大銀行/提供）

元大銀行以客戶需求為宗旨，打造全方位生活理財服務，期能持續提供客戶最優質的金融商品及服務。在《財訊》2023年財富管理大獎中，元大銀行再度囊獲本國銀行最佳服務獎、最佳財富增值獎、最佳數位智能系統及金融服務創新等四項大獎殊榮，展現元大銀行在財富管理及數位金融服務創新的實力。

元大銀行財富管理服務能脫穎而出的致勝優勢，在於將心比心，深入瞭解客戶需求及反饋，以誠信專業經營財富管理服務及商品。近年來因疫情、通膨與戰爭等影響，大環境的挑戰甚鉅，尤其日益受到重視的資產配置與財富傳承規劃，元大銀行結合科技運用，化被動為主動，讓理財人員不定期提醒客戶最新市場情勢及持有商品之投資風險，協助客戶評估調整其資產配置及投資決策，減降投資風險，守護客戶資產。

元大銀行透過客戶體驗回饋不斷優化數位金融服務進程，針對不同年齡層、經濟條件的客群，提供相對應的投資理財商品及服務；針對年輕族群，元大銀行於行動銀行上的「日日扣」及「百元投資」功能，讓年輕族群的理財操作便利又輕鬆，且能滿足客戶食、衣、住、行日常所需的生活理財服務，一手便能掌握各類生活中金融服務所需，享受元大銀行無時空、領域界限的服務。

元大銀行亦積極實現綠色金融舉措，首創全台行動銀行碳帳戶功能，將轉帳換匯、基金理財、生活繳費稅、線上申請及電子帳單五大類線上金融服務的紙張耗費量，換算出客戶減碳成果。攜手客戶降低碳排，帶動客戶共同響應綠色生活，實際參與日常生活中的ESG，享受綠色低碳金融服務。

元大銀行表現突出，屢獲國內外各評比單位的肯定，將持續秉持「誠信、穩健、服務、創新、關懷」的經營理念，提供更多元、創新、專業的商品與服務，竭力為客戶穩健的創造理財的幸福價值，與客戶一同成長。

元大 財富管理

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