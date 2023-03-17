元大證券連八年榮獲財富管理大獎最高榮耀

元大證券在2023年財訊財富管理大調查中持續蟬聯佳績，一舉拿下證券業最佳財富管理、最佳服務、最佳業務團隊、最佳財富增值、最佳客戶推薦、最佳數位金融及最佳數位智能系統等七項殊榮。自開辦財訊『財富管理大獎』至今，元大證券年年獲得最佳財富管理首獎，顯示元大證券本著「以誠為本，以心待客」的核心價值，以客戶的需求為首要考量，致力成為客戶一生的資產管理顧問，提供客戶最好的服務。

元大證券身為證券業財富管理龍頭，透過了解客戶需求及目的，發揮證券商所長，提供多樣化的金融商品及最適切資產配置建議，以協助客戶規劃最有利的投資組合配置；為客戶嚴格把關投資風險，提供完整的市場變化、標的概況等資訊，為客戶監測市場風險，帶領客戶以穩健沉著的步伐，持之以恆的累積財富。

元大證券相當重視財富管理業務人員的專業訓練，從商品細節、最新法規、市場動態、風險管理及公平待客等方向持續加強同仁的專業程度，務求以客戶需求出發，量身打造客戶最適合的財富管理服務；在產品及金融部分，則結合財務工程及集團資源，打造創新的商品風險量化系統，即時監測各項風險因子(包含各項商品風險、股權、匯率、利率等)，可於風險發生初期即時辨識、掌握商品銷售之總體風險與潛在價格趨勢表現，面對市場不確定性，能提供給客戶即時、精準的風險資訊。

元大證券不斷推出數位創新服務，網路聲量極佳的「投資先生APP」，為了持續提供給客戶與時俱進的優質體驗，在2022年度陸續增加台股、基金、美股定期定額整合服務、熱門海外債及日股下單功能、理財最錢線影音服務等豐富功能。其中定期定額整合服務，將台股、美股、基金此三大熱門商品的定期定額整合在一起，客戶可於同一介面內輕鬆切換與申購，契約總覽、明細、帳務也同步整合顯示，替小資客戶打造出最便捷的投資管道。這些服務除了顯示出元大證券在數位金融科技的專業，也體現出元大證券在深耕普惠金融、數位金融創新推動上不遺餘力，期許能為所有投資人打造出最佳投資體驗。

在持續深耕專業金融領域外，元大證券也積極推動各項社會公益，致力於扶助兒少、推廣法治教育、關懷經濟弱勢團體與提升醫療資源設備，打造永續發展的金融生態圈。元大證券將秉持著「以誠為本，以心待客」的初衷，在財富管理業務上用心為投資人提供專業金融服務，提升在投資人心目中的價值，作為投資人永遠的最佳財富管理夥伴。