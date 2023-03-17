富邦好市多卡「賣場無法刷」！苦主懊惱太快剪卡 補救方法曝

美式賣場好市多（Costco）和國泰世華銀行合作的聯名卡，今年8月8日開始就不能使用，許多會員紛紛轉向申請富邦聯名卡。然而，一名網友在臉書上發文，表示即使現在拿到富邦聯名卡，還是要等到8月8月後才能用，自己差點就要把國泰卡剪卡了。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，原PO透露日前才知道，好市多的富邦聯名卡要等到8月8日以後才能在賣場使用，而8月7日前還是只能刷國泰聯名卡。對此，原PO傻眼直呼，「我差點剪掉國泰卡，也許大家都知道，我還是分享提醒一下，8月8日前不能剪哦」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「感謝告知，我差點要剪國泰卡」、「我也是收到新卡直接綁定，結果還是要挑出舊卡」、「我是辦了新卡，才知道好市多要等到8月才能刷」、「真麻煩，全球就台灣在那指定一家銀行才能刷，都回歸直營了還要搞這種來賺」、「我也是拿到卡後，才發現8月後才可以使用，差點直接罵髒話了」。

也有苦主透露，「我收到新卡後就很豪邁地剪了，結帳時也很豪邁地拿出新卡，小姐說『8月8月才能用喔』，這段話不斷迴盪在我腦海800遍，只能去領現金來付了…活生生血淋淋的例子」、「我姪女的老公已經剪掉了」、「我有朋友真的已剪，只好又重辦」、「我就是那個先剪了，然後開心去逛好市多，最後發現不能用的人」。

還有網友熱心分享不慎剪卡的補救方法，「我也是上次去要刷，櫃檯說不能，後面教我用手機App登錄，會直接連結我的國泰卡片，還好還沒剪，真的是放在家，搞了半小時才順利買好東西回家」、「就算剪卡了，只要還沒註銷，把國泰卡綁定在Costco App，就可以用手機刷卡了」、「改用App結帳，應該還是可以綁定回國泰信用卡吧」。