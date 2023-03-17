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元富證推行數位成果豐碩 獲財富管理大獎三獎肯定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元富證獲財富管理大獎三獎肯定，金管會主委黃天牧頒獎給元富證券總經理張清發(右)。（元富證券/提供）
元富證獲財富管理大獎三獎肯定，金管會主委黃天牧頒獎給元富證券總經理張清發(右)。（元富證券/提供）

新光金控旗下元富證券榮獲2023財訊財富管理大獎最佳客戶推薦獎、最佳公益推動獎及最佳影音行銷獎三獎肯定，顯示元富證券在數位發展上成績亮眼，獲得高度肯定。

元富證券在推動財富管理業務上，始終堅持為投資人提供便利、智慧且即時的專業服務。其中，最為客戶肯定的即是多年來不斷精進的一站式財富管理平台。客戶可透過平台，完成其他證券商需跨平台才能完成的多元商品配置與交易。

近來財富信託平台也不斷強化在電子交易的深度及產品服務的廣度，除了陸續開放ETF IPO及海外債券之線上交易，元富證券也致力開發能滿足客戶多元需求的商品。近期在聯準會升息下，海外債券廣受青睞，財管信託平台架上多達700檔以上的標的，投資人更可以在財富管理網進行申購，以最低一萬美元即可輕鬆入手海外債券。元富證券亦趁勢推出「海外債券就找元富，給您3好輕鬆GO」活動，凡投資人於財管信託平台申購海外債券，活動期間內即享免收手續費及信託管理費等優惠。

在社會公益方面，因應數位學習的需求提升，元富證券更從本業出發，以數位形式拓展既有的金融教育行動。元富證券以FinTeach 校園金融教育贊助活動及數位學伴計畫深耕校園，除了持續與多所大專院校共同舉辦金融教育活動，亦將人才培育及青年職涯探索視為專案的發展重點。元富證券的同仁不僅親赴校園，向學子分享踏入金融業須具備的能力與特質，亦透過自編教材及線上授課，教導多所偏鄉中小學的青年生活理財的知識。

此外，元富證券也善用自媒體平台發揮教育的影響力。元富證券YouTube頻道以Learn Before Invest為核心，發展多元內容。除了翻轉學堂、產業這見識等膾炙人口的影音，此次更以元富股Morning蟬聯最佳影音行銷獎，該節目結合投顧專業，由分析師在每天上午8點40分直播，解說國際經濟大事及盤勢重點，讓投資人能在短時間內獲取精要的投資資訊。元富證券將持續推動各項數位服務及內容，除了提供客戶貼心的服務，亦不忘持續回饋社會，協助各年齡層的人皆有機會汲取金融知識，以實現普惠金融的願景，朝永續發展邁進。

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