以客戶為中心 凱基證券勇奪財管六大獎

凱基證券打造以客戶為中心的財富管理服務，榮獲《財訊》2023財富管理大調查最佳財富管理、最佳客戶推薦、最佳業務團隊、最佳數位金融、創新信託服務及最佳公益推動等六項大獎，這獎項經網路投票及專業市調兩階段評鑑方能脫穎而出，顯現凱基證券財管專業團隊與多元完整的產品服務，以及重視風險、穩健前行的理念，受到投資人一致肯定。

凱基證券經紀暨財富管理通路主管孫成保表示，凱基證券的最大優勢在於「比起銷售數字，更重視傾聽客戶的聲音」，過去一年持續以大財管的角度跟客戶討論，了解客戶的需求，聚焦客戶現階段的資產配置，並依據投顧團隊的專業報告，追蹤全球市場進行動態調整，加上堅強的承銷團隊，與在香港、新加坡約八十餘位分析師，透過區域化平台優勢，提供業界最豐富、多元的金融商品，以滿足客戶的財管需求。

「凱基證券提供給客戶的不只是產品，而是完整的解決方案，更重要的是產品銷售後服務才正要開始。」凱基證券財富管理副總經理阮建銘說，凱基證券秉持「不幫產品找客戶，而是為客戶找到適合的產品」的原則，定期提供三種適合不同風險屬性投資人的共同基金投組建議；亦有研究報告讓客戶能快速掌握市況變動和投資策略，並持續開發多元創新的投資商品，給予最適時、最符合客戶需求的理財規劃服務。

同時為了讓投資人有更好的數位服務體驗，凱基證券電子商務督導鄭嘉慶表示，證券商扮演的角色，不只是金融交易場所，而是成為客戶累積財富的解決方案提供者，透過凱基證券隨身e策略APP多元的策略選股工具，協助客戶提升交易效率、擬定決策助益甚大；打造數位平台提供客戶即時、專業的投資建議，例如拍攝五百多支網路影片於YouTube頻道「凱基證券樂活投資人」分享財經知識與趨勢，LINE官方帳號好友人數更突破126萬人，用數位工具提供市場最新動態，幫助投資人逐步建立正確理財觀念。

此外，凱基證券以永續金融為使命，積極推動志工服務以落實企業公益，以實際行動將愛心擴至弱勢關懷及環境永續，去年攜手育成基金會推出LINE公益貼圖，將下載貼圖次數轉換為捐款，即創下百萬捐款佳績，同時與喜憨兒基金會、新北市玩具銀行、愛盲基金會以及有聲書協會等公益團體長期合作，幫助弱勢孩童與視障朋友；環境永續方面，去年同仁自發性發起淨灘活動，參與場次、人數皆創下金融界第一，凱基證券亦舉辦多場助小農下田去志工活動，透過體驗農事等實際行動關懷土地並支持小農，不僅提升品牌認同度，更帶動社會良善互助的正向循環。