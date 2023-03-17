統一證券榮獲財富管理大獎三項殊榮

統一證券連續兩年獲得財訊財富管理大獎最佳公益推動，今(2023)年度再添最佳財富增值、最佳平面行銷兩項獎項殊榮。統一證券秉持以客戶為核心的理念、持續透過強化商品、市場資訊和推動公益的服務，深受評審團隊與投資大眾肯定。

首次榮獲最佳財富增值、最佳平面行銷獎項，統一證券表示，在財富管理的佈局，理專背後有整個團隊支持守護客戶資產，前後端同仁協同合作，即時滿足客戶需求。最佳平面行銷的＜統e懶股投＞，即是精準鎖定不想投資盯盤、希望輕鬆投資的民眾，從商品說明、平台特色、行銷活動等內容，設計八套廣告素材漸進式的推廣，帶來優異曝光與點擊率表現，鼓勵年輕人跨出投資理財第一步，以創意的手法，傳達投資理財的理念。

現今網路交易普及，行動交易已成為市場主流，統一證券於去年末全新改版旗下電子交易App「e指發」，全面升級使用者介面與看盤、資訊、策略、下單等功能，過去投資人需要下載多個App才能完成選股到下單的流程，相對費時及不便利，現在統一證券打破此限制，將所有服務彙整至「e指發」，線上即可交易證券／期權／基金／海外股票／期貨/海外債/結構型商品，提供選股到下單以及食衣住行育樂好康優惠。讓投資人只要透過手機，即可滿足生活與理財的需求，就像是一間包羅萬象的百貨公司，讓投資人享有一站購足的服務。

統一證券長期且持續地致力於社會公益活動。秉持「您關心的 統一證券為您達成」的企業社會責任執行理念，發起「統一證券-您悠遊股海的矛與盾」專案，發揮核心投資專業，喚起大家對此社會議題的重視，主動透過以下行動方案含數位論壇舉辦、數位互動遊戲、體驗合法統一投顧服務、建置防止詐騙百科專區、設立反詐騙諮詢專線、影片宣傳製作等來阻斷詐騙發生，提升投資人對投資詐騙的戒心免受害上當。連續兩年榮獲最佳公益推動獎項，透過發揮統一證券的永續影響力，善盡金融機構的社會責任，避免投資人成為金融弱勢族群。