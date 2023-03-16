壽險業可喘口氣 外匯價格變動準備金新制最快3月上路

今年以來新台幣匯率劇烈波動，壽險業避險成本大幅走高，在壽險業者的建議下，金管會今宣布修改外匯價格變動準備金提存公式，除修改外匯準備金「上限」及「沖抵下限」規範，也新增傳統避險成本提存(沖抵)機制，對壽險業者來說，可以不用再「兩頭燒」，全體壽險業的提存壓力可望減輕許多，最快本月就適用，新制上路後，整體壽險業都可以稍微喘口氣。

保險局副局長蔡火炎表示，去年底新台幣兌美元匯率，相對於2021年底貶值幅度為9.83%，壽險業外匯準備金的累積餘額高達2289億元，創史上新高，比2021年底439億元增加1850億元，顯示去年新台幣大幅貶值，導致外匯準備金提列金額鉅額增加的特殊情況。

壽險公會也指出，今年來新台幣匯率劇烈波動，使得避險成本隨之大幅走高，壽險業者為應對匯率風險，紛紛提高外匯價格變動準備金的提存額度，使準備金餘額屢創歷史新高，但面對美國聯準會持續升息，加上近期歐美部分金融機構產生財務危機，引發金融市場動盪，今年壽險業面臨極大的財務及經營挑戰，更凸顯外匯價格變動準備金機制的必要性及重要性。

3月初，壽險公會凝聚業界共識後，向金管會提出修正外匯價格變動準備金，經金管會審慎評估，並由壽險業者協助試算相關情境後，保險局今決議採納壽險公會的建議，修正外匯價格變動準備金公式。

修正主要有3大重點：第一，外匯準備金累積上限，由現行當年度年底壽險業國外投資總額的9.5%，改為用國外投資淨曝險部位為計算基礎，前一年度國外投資淨曝險平均部位，以95%信賴水準去計算1年內可能產生的最大損失金額(VaR 95%)。

第二，新增傳統避險成本提存(沖抵)機制，在避險成本相對低廉時，可額外提存外匯準備金，但在避險成本相對高昂時，則可額外沖抵外匯準備金。

蔡火炎表示，外匯避險成本率，長期而言跟景氣循環一樣具有週期性，此舉可發揮外匯準備金「晴天儲糧、雨天撐傘」的特性。舉例來說，當月1年期新台幣兌換美元換匯(Currency Swap)交易的平均避險成本為1.42%，當避險成本變貴超過1.42%時，當月傳統避險本金的25%可用外匯準備金沖抵，但是當避險成本低於1.42%時，就可以增提當月傳統避險本金的25%。

第三，修改沖抵下限，現行的外匯準備金每月月底餘額不得低於沖抵下限，下限為前1年累積餘額，或2012年到前1年各年底累積餘額平均值乘以20%，取大者；新制的沖抵下限，改為前5年度平均每月固定提存金額的6倍，約139億元，相當於自2012年實施以來的平均沖抵下限金額。

蔡火炎表示，因去年外匯準備金餘額大幅增加為2289億元，若依現行計算公式，將使今年的沖抵下限大幅提升到458億元，約為外匯準備金機制實施以來平均沖抵下限金額119億元的3.8倍，且一旦觸及沖抵下限，壽險業者後續需回復至沖抵下限3倍的外匯準備金，金額極高，恐影響外匯準備金的提存沖抵功能。

但保險局表示，目前沒有任何一家壽險業者連續3個月在沖抵下限之下，要回到3倍以上的。沖抵下限超過的部分壽險業者不能收回，只能做沖抵使用，但沒有碰到上限的壽險業者，也不代表一定要立刻提存到上限。

就保險局估算，新制上路後，目前整體壽險業暫時可不用提存，但各別業者情況不同，就去年底的數字，有9家壽險業者上限已超過100%「滿水位」， 8家業者在距離上限80%以上的「接近滿水位」，另5家壽險雖距離上限還有2成缺口，但不一定要在短期內加提到上限，也仍然也可以沖抵。