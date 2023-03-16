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南山人壽2022全年外溢保單件數、長照險 奪雙冠王

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導

南山人壽今(16)日表示，南山人壽持續關注國人的健康醫療保障，積極因應超高齡社會民眾的保障需求開發多元長照商品，並全力推動外溢保單，2022年長照險市占率及外溢保單銷售件數皆為業界第一。

以下為南山人壽針對今日公布2022年財報的新聞稿說明全文：

2022年合併新契約保費約新台幣750億元，合併總保費收入約新台幣3,018億元，稅後淨利約新台幣316億元，合併資產總值約新台幣5.2兆元，股東權益約新台幣2,816億元。EPS為2.28元。

詳細說明如下：

南山人壽2022年獲利表現穩健，儘管受到整體收入下滑及金融市場波動等因素影響，然透過多元化投資布局，在利息收入增加及避險操作得宜下，仍維持高投資收益績效，同時傳統型商品銷售亦挹注整體業績動能，2022年稅後淨利達新台幣316億元。

南山人壽秉持穩健經營原則，持續提供優質的保障型商品、意外險及健康險等多元化商品滿足民眾風險保障需求；2022年以美元傳統型商品銷售為主力，並持續推出具健康獎勵回饋機制的外溢商品，提供客戶更多元的醫療保障選擇，帶動業績穩定成長，2022年合併新契約保費約新台幣750億元、合併總保費收入約新台幣3,018億元。

作為健康保險領導品牌，南山人壽持續關注國人的健康醫療保障，積極因應超高齡社會民眾的保障需求開發多元長照商品，並全力推動外溢保單，2022年長照險市占率及外溢保單銷售件數皆為業界第一。累計2022年南山人壽長照商品新契約保費逾新台幣14.7億元，蟬聯市占第一；2022年外溢保單新契約銷售件數超過67萬件，不僅較前一年翻倍成長，更連續四年拿下外溢保單新契約件數之冠。

今年是南山人壽成立60周年，感謝過去保戶及各界的支持與信賴，邁向下一個新時代，南山人壽將加速朝向接軌IFRS 17及回歸保險本質的精神邁進，持續推動高保障型、期繳型商品及健康險商品，並以「服務賦能」、「數位賦能」為二大轉型發展核心，積極導入保險科技應用，提供更智慧化與人性化的數位服務，並且結合健康促進概念，為國人提供多元的保險商品和健康加值服務，及早因應未來產業趨勢及社會結構改變，發揮企業力量，不負所托，做國人堅實的靠山。

南山人壽 保單

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