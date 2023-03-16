瑞士信貸爆雷 金融業加國人投資曝險共2293億元

歐、美銀行連環出現危機，在美國中小型銀行出現倒閉潮後，歐洲瑞士信貸銀行（Credit Suisse）因大股東排除再挹注資金，市場擔憂財務陷入困境，瑞士央行立即出手救援。據金管會今最新統計，金融三業對瑞信曝險約1573億元，而銀行客戶投資曝險約674億元、國人藉由投信基金投資曝險約46.3億元，整體金融業與國人曝險共2293億元。

銀行局統計，截至去年底，國銀瑞信曝險金額489億元，已經比起去年10月底的553億元下降。但國人透過銀行購買持有的瑞信金融債與結構型商品有高達674億元，雖然已比去年10月底的925億元下降許多，但顯示國人自身的投資仍有不少部位曝險。

銀行局副局長林志吉表示，銀行銷售端的投資餘額有呈現下降，目前雖還有7家銀行在銷售，但各家銀行在銷售上多採行不主動推薦、限專業投資人才可買、要專案核准等措施，而目前贖回也沒有出現流動性問題，後續將密切關注瑞信的發展對市場的影響。

在保險業部分，截至1月底，壽險業曝險金額約1082億元，約佔整體壽險業可運用資金0.35%。目前是否已有壽險業做預期信用減損？保險局副局長蔡火炎表示，瑞信近期股價有波動，壽險業會考量實際情況與後續違約風險，依照會計公報規定辦理。

證券業部分，截至2月底，依照帳面成本曝險金額約1.97億元，占淨值約1%。至於國人藉由投信基金持有瑞信股票，國內投信基金有4檔投資到瑞信股票，曝險金額約2758萬元，占基金規模0.00053%，境外基金則有113檔投資到瑞信股票，國人持有曝險金額約46.03億元，占國人投資境外基金總金額3.59兆元的0.13%。

金管會強調，國內金融業對於瑞信的曝險，相對於整體金融業海外曝險12兆多，約佔只有0.4%，而國人持有的部位從去年10月開始也持續下降，曝險仍在可控範圍內。