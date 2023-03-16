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永豐餘處分台南土地廠房 總座：活化資產以提升報酬率

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
永豐餘總經理駱秉正。記者何秀玲／攝影
永豐餘總經理駱秉正。記者何秀玲／攝影

永豐餘（1907）今（16）日召開法說會。永豐餘去年第4季營運轉虧，稅後虧損0.56億元，每股虧損0.03元，總經理駱秉正表示，因受地緣政治，加上中國大陸疫情封控影響，終端消費需求來到低點，去庫存讓售價降低，影響第4季表現；面對未來不確定性，永豐餘會順應市場做動態調整，包括成本與物料，並透過提升其他資產的投資報酬，因應未來挑戰。

他說，公司董事會決議，以公開標售方式處分台南市安平區約3,800多坪的土地廠房，因現為出租，其提升資產報酬率，將於處分完成後再行公告細節。

永豐餘2022年營收796.36億元，受到國際地緣政治紛爭及疫情封控影響，市場需求減緩，營收較去年同期降減6.6%，稅後純益21.7億元，每股稅後純益（EPS）1.31元，董事會決議配發現金股利為0.9元，配發率68%。

事業群方面，林漿紙事業群因國際漿紙價格走揚、消費品事業群因行銷活動增加、永道-KY（6863）市場需求暢旺，營收較去年同期成長。

永豐餘投控將持續提升資產報酬率與推動低碳、低耗能、以醣代塑的發展方向。除了核心事業之外，公司穩健的股利收入與來自元太科技（8069）為主的權益法投資收益，跨產業的多元投資組合穩定獲利。

公司董事會3/15日決議以公開標售方式處分台南市之土地廠房，將於交易完成後再行公告細節，期望透過適當調整資產配置，提升資產報酬率。

永豐餘

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