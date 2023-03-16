新壽處分中正區總統傑仕堡 交易總金額逾3.1億元
新光金（2888）今（16）日代子公司新光人壽公告處分台北市中正區不動產，標的物為台北市中正區南海段三小段848、852地號等2筆土地及其地上建物，交易總金額逾3.1億元，預計處分利益1333萬元。
新光金表示，這次主要處分的不動產為中正區指標建案「新光人壽總統傑仕堡」，一共售出3戶，座落於2F、3F、18F，共6個車位，因出售金額達3億元，累計達公告標準，之後再售出也會按照規定另行公告。
新光金公告標的物為台北市中正區南海段三小段848、852地號等2筆土地及其地上建物，座落於2F、3F、18F，共6個車位，其土地面積合計42.68坪，建物面積合計274.75坪，交易總金額逾3億1,758萬元。
新壽位在中正區指標建案「新光人壽總統傑仕堡」總銷逾140億，全案共108戶、採60至70坪均質規劃，17至21層、地下3層SC制震雙塔式建築，由國內營造龍頭之一的「互助營造」施工，101高樓專家「永峻工程」負責結構設計；全社區採城堡式外牆圍合，飯店型私人迴車道直抵住家，是隱私性、安全性、尊榮性都推向頂規的設計。
根據最新揭露數字，去年9月成交19樓戶，總價1億1,622萬元，每坪160.8萬元，也是該社區目前單價次高紀錄。
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