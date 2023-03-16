新壽處分中正區總統傑仕堡 交易總金額逾3.1億元

這一周全世界的焦點都在矽谷銀行（Silicon Vally Bank; ＳＶＢ）破產事件！這家以矽谷創業圈為核心的地區銀行，算是美國的第十六大銀行，過去三年在疫情中科技業欣欣向榮，矽谷銀行也吸收了很多游資，這些低利吸進的存款，為了尋找投資回報，矽谷銀行，把這些錢拿去投資利率約一％的一到五年國債，但是去年一年的Fed暴力升息，一口氣升息七次，共十七碼，美國短債利率拉升到五％，債券價格大跌，ＳＶＢ遭到重大損失。

2023-03-16 13:29