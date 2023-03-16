麥格理全新推出美國指數權證

台灣外資權證發行商-麥格理於今（16）日一口氣推出11檔連結美國三大指數（標普500指數、那斯達克100指數、道瓊工業平均指數）的權證。麥格理憑藉海外市場成功的發行經驗，除已發行連結恒生指數的權證商品，投資人將可直接使用台股證券戶輕鬆參與美國股市漲跌。

美國指數由於成分股產業多元且多為世界級知名企業，近年受到台灣投資人喜愛。依證交所資料顯示（2017-2021年），美股複委託的開戶數及交易量頻創新高。為讓台灣投資人能更輕鬆參與美股指數漲跌，首次推出直接連結三大美股指數的權證商品，共有六檔認購與五檔認售權證。

麥格理指出，投資人免選股只要辨多空，具有台股證券戶即可交易，加上權證以新台幣計價，可免去匯率換算的麻煩，亦不須擔心有追蹤誤差的問題與支付管理費等，不論看漲或看跌均可彈性操作，且美股無漲跌幅限制，權證槓桿更加倍，交易時間更與台股相同。

麥格理成立了「麥格理指數專區」，彙整了所有已發行的相關指數權證商品資訊，如標普指麥證、那指麥證、道指麥證、臺股指麥證、恒指麥證等，方便投資人一目了然挑選合適的權證商品與權證代碼。

美股指麥證認購權證代碼為03078F~03083F，認售權證代碼為 03036Q-03040Q，投資人只要在熟悉的下單介面輸入代碼即可參與美股指數漲跌，亦可達到多元化投資組合的效果。麥格理指數專區：https://www.buywarrant.com.tw/index/index-warrant

麥格理大宗商品及全球市場亞洲區上市產品分銷主管Dean Herbert表示：「作為亞洲權證領導品牌，我們提供涵蓋最多標的物的權證商品，這樣廣泛且創新的產品發行策略，是我們在2022年榮獲Structured Retail Products亞太區最佳衍生權證提供商大獎的重要原因之一。期望藉由麥格理海外成功的發行經驗，提供更豐富多元的海外連結商品，持續活絡台灣權證市場」。

為強化提升權證商品能見度，麥格理副總黃聖傑也說：「麥格理致力於協助投資人更專業且清楚認識權證商品，並持續引進國外熱門標的，讓投資人身在台灣但能放眼全球。未來我們將會舉辦各式權證講座與教育影片，涵蓋基礎入門教學到權證應用層面，也期待與證交所、櫃買中心和證券業者合作，一同推廣權證，為權證市場開創新一波機遇」。