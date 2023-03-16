路透：金管會將修訂壽險業避險成本機制

路透今（16）日引述兩位消息人士報導，為因應美台利差明顯擴大，台灣壽險業避險成本高漲，台灣金管會將建立壽險業避險成本平順機制，首度將壽險業避險變數納入外匯價格變動準備金計算，若避險成本高於歷史均價將可沖抵。新機制預計在第1季就可以上路，將有利於改善壽險業首季財報表現。

消息來源透露，修訂相關規範後，避險成本若高於壽險業傳統避險工具，如換匯換利（CS）、無本金遠期外匯（NDF）的歷史避險成本均價，將可從累積的外匯價格變動準備金回沖。如果低於歷史均價，則要增提。

路透指出，目前避險成本水準已明顯高於歷史均價，近日有大型壽險公司的1個月、3個月及6個月期CS避險成本分別為4.26%、4.2%及4.03%，一、三及六個月期NDF的避險成本亦高達5.34%、4.71%及4.64%。

路透向金管會官員查證這項消息時，金管會表示，相關方案仍在研議，不願多作回應。

根據統計，截至2月底，台灣資產最大金控公司國泰金控，旗下國泰人壽的外匯價格變動準備金累計餘額高逾台幣420億元，台灣資產第二大金控富邦金控旗下富邦人壽的外匯價格變動準備金，累計餘額亦近350億元。新光金控旗下的新光人壽，在去年底的外匯價格變動準備金累計餘額也超過270億元。

日前另有消息人士透露，金管會將鬆綁壽險業外匯價格變動準備金累積上限計算，將整體海外投資先扣除避險部位後，再行計算提列外匯價格變動準備金，若達標就可以不用再提列該準備金。

儘管1月台幣兌美元較去年底升值2.2%，使得當月壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額較去年底減少362億元，但目前水位仍高達1,927億元。去年10月此餘額位於3,045億元歷史高點，其後連續三個月下滑。

金管會日前表示，1月壽險業淨匯損561億元，因當月台幣大幅升值及避險工具換匯成本高達272億元，已到達相當高的水準；至1月底壽險業外匯價格變動準備金餘額則降至1,927億元，上月底餘額為2,289億元。