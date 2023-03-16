富蘭克林證券投顧：打造聚富組合 降波動、顧收益

受惠於中國大陸經濟解封、通膨降溫激起市場對聯準會轉趨鴿派的期待，雖然期間一度因為聯準會官員鷹派言論和矽谷銀行倒閉事件出現震盪，今年以來全球股債市維持漲勢。累計全球股市上漲2.7%，中國上證指數漲逾5%，香港國企股漲多拉回拖累新興股市下跌近1%，ChatGPT熱潮引領那斯達克指數上漲9.4%。市場情緒牽動美國十年期公債殖利率上演過山車般的震盪走勢，累計下滑18.56個基本點至3.69%，美元指數接近平盤，各類債市齊揚，其中歐元非投資等級債、美國非投資等級債及新興當地債漲幅介於1.8%~2.6%，美國複合債及投資級債亦有1.5%左右漲幅。

富蘭克林看法：投資主旋律「債優於股」，定定買掌握趨勢及政策商機

富蘭克林證券投顧指出，展望第二季，盤勢聚焦美國經濟是硬著陸或軟著陸、通膨降溫速度和主要央行貨幣政策動向，儘管美國通膨仍然頑固、就業市場強健，導致聯準會官員的鷹派態度，然而三月隨著矽谷銀行倒閉事件的後續衝擊、經濟前景擔憂加劇，聯準會可能會重新評估未來的政策路徑，預期公債殖利率再大幅上揚的空間應屬有限，有利債券資產多頭續航。反觀第二季向屬股市傳統淡季，股市可能趁利空測試打第二隻腳，其中高利率環境對中小型股或財務體質較差的企業衝擊較大，未來仍可能有零星信用事件出現，須強調精選持股(債)，看好績優藍籌股，以及較不受景氣循環影響且有低碳轉型趨勢撐腰的基礎建設產業。

富蘭克林證券投顧表示，面臨市場多變的大環境，投資人操作難度升高，不想承擔市場短線擺盪的煎熬，但又不想錯失市場上漲行情，建議透過一檔美國穩定月收益平衡型、一檔全球精選月收益債券型基金以及一檔基礎建設股票型基金，善用資產表現互補的特質並各取其優勢，建構一個攻守兼備的聚富組合。另一方面，儘管景氣及企業獲利下行風險猶存，投資人也無須過度保守看待股市，看好具備趨勢商機(AI/數位轉型/生技/氣候變遷)和政策支持(中國/亞洲股市)題材者仍有機會脫穎而出，可列為逢震盪加碼或定期定額的首選標的。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，美國通膨數據持續自高檔放緩，預期聯準會貨幣政策正邁向”升息後維持”的方向，在具備吸引力的殖利率水準與潛在總回報優勢下，現階段仍偏好固定收益資產，不論是公債、投資級債或是非投資級債都蘊藏機會，格外看好高評級債券，並透過精選持債降低非投資等級債的債信風險。對股市投資而言，最大的風險就是企業獲利仍有調降壓力，緊縮政策的遞延效果使目前市場仍未完全反映大幅升息的結果，因此精選標的將非常重要，尋找在獲利與現金流量具備韌性且有管控成本能力的企業，以及穩定配發股利與股利持續成長的企業，並採取彈性靈活的投資策略應對市場多變環境。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽認為，美國就業市場強勁，通膨可能不易快速回降至聯準會目標，預期今年通膨率將盤旋於3%~5%區間內，聯準會可能還會再升息一次或兩次，之後再視經濟數據而定。就債券投資類別，因應景氣走緩或甚至可能衰退情境，看好高品質公債、投資級企業債或抵押債的防禦表現，至於非投資級債則須留意企業債息成本驟升、景氣放緩不利經營的衝擊，所幸美國企業的財務體質已較過去危機時期紮實，藉由精選標的仍能找到相當好的投資機會。

美盛基礎建設價值基金經理人尚恩．赫斯特表示，面臨2023年總體經濟的逆風，看好基礎建設公司提供經濟活動中的必要服務，受到景氣循環的影響較小，獲利、股利和現金流量穩定且可預測性高，有望展現韌性，而為了達到2050年淨零排放的目標，未來數十年全球必須大幅投入數十兆美元於輸電網路、電線電桿、電網、再生能源發電、碳捕獲及碳儲存等基礎建設投資，將為基礎建設產業迎來長期順風。

富蘭克林坦伯頓大中華基金經理人黎邁祺認為，中國二月製造業與非製造業採購經理人指數明顯回升預示經濟前景改善，我們看好中國目前的狀況，經濟重啟推動、適宜的股票評價水準、比去年更有利的政治形勢以及能源轉型等長期可投資題材，市場目前的樂觀情緒是由更好的基本面而非脆弱的預期所支撐，雖然股市反彈可能會稍作休息，但反彈走勢不會逆轉。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯指出，看好人工智慧(AI)/機器學習(ML)可能成為下一波科技投資浪潮的催化劑，包括微軟、Alphabet、亞馬遜、NVIDIA、Salesforce及ServiceNow均為此趨勢下的潛在受惠者。