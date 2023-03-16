證交所跑遍全台 宣傳反詐騙及金融理財觀念

因金融詐騙案件猖獗，為教導民眾「識詐」，在金管會指導下，臺灣證券交易所從宣導教育面著手，提高民眾警覺心，並希望能普及金融理財知識。證交所於2月22日至3月14日間，配合勞動部2023年度勞工退休金制度及法令說明會，跑遍全台（雙北、桃、嘉、高、屏、宜）辦理9場次金融理財教育宣導說明，講授相關知識，並參與綜合座談，民眾踴躍參與，每場次約百人出席，氣氛十分熱絡。

證交所自去(2022)年起，為實現金管會金融知識普及計畫，與促進勞工權益，配合勞動部赴六都共辦理6場次「金融理財教育」宣導說明會，大獲好評，今(2023)年勞動部擴大辦理，全省2023年度勞工退休金制度及法令說明會均邀請金融監督管理委員會推薦人員進行授課，由證交所派員參與9場次，足跡遍布雙北、桃、嘉、高、屏、宜等地區，講授防範金融詐騙、金融商品介紹及投資注意事項等，包括什麼是金融剝削，面對電話、簡訊、手機通訊軟體或社群媒體廣告等訊息，應小心多方查證，才能避免詐騙。

此外，證交所也詳細說明證券投資相關事項，包括：委託買賣流程、交易成本、股票公開申購等實務作業，並分享熱門投資商品ETF，及證券商定期定額投資，也提醒投資人關於當沖、違約、內線交易等注意事項，希望投資人能維護自身投資權益及保障財產安全。課程最後為參與綜合座談，回答關於風險及投資相關實務問題。

證交所表示，因這次宣傳重點在反詐騙及金融理財知識，所以民眾如果想瞭解反詐騙資訊，可上網瀏覽證券投資反詐騙專區；想掌握金融理財知識，可上證交所宅在家學習網，內容有豐富有趣的影片、漫畫；另外，若想隨時掌握證交所最新發布的動態訊息，可加入證交所官方臉書粉絲團，除可讓訊息不漏接外，並常有相關抽獎活動。