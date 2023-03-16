開盤前大量取消委託單的有價證券 3月20日起納入暫緩開盤措施
為提升盤前資訊透明度及強化投資人風險控管，避免開盤前出現大量委託後撤銷委託影響投資人對市場行情之判斷，自2023年3月20日起，將開盤前1分鐘取消及變更買賣申報數量達開盤前買賣申報數量百分之30以上之有價證券，該有價證券即暫緩開盤2分鐘，但當日開始交易基準價低於1元之有價證券、認購(售)權證及分離後認股權憑證，則不適用暫緩開盤措施。
證交所表示，暫緩開盤撮合的有價證券，將延緩2分鐘後依序開盤撮合成交，以提醒投資人注意並提供再次思考的時間。
櫃買中心表示，暫緩開盤2分鐘內，投資人仍可以新增、取消或修改委託，櫃買中心並持續揭露模擬成交價格、成交張數及未成交最佳5檔申報買賣價格、申報買賣張數等資訊提供投資人參考。
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