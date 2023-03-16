快訊

向朱立倫開第一槍？ 侯友宜：國家內政需要清廉改革

高嘉瑜訪美行李壓到腳 小腿刮出一道血痕！醫藥費曝光

開盤前大量取消委託單的有價證券 3月20日起納入暫緩開盤措施

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為提升盤前資訊透明度及強化投資人風險控管，避免開盤前出現大量委託後撤銷委託影響投資人對市場行情之判斷，自2023年3月20日起，將開盤前1分鐘取消及變更買賣申報數量達開盤前買賣申報數量百分之30以上之有價證券，該有價證券即暫緩開盤2分鐘，但當日開始交易基準價低於1元之有價證券、認購(售)權證及分離後認股權憑證，則不適用暫緩開盤措施。

證交所表示，暫緩開盤撮合的有價證券，將延緩2分鐘後依序開盤撮合成交，以提醒投資人注意並提供再次思考的時間。

櫃買中心表示，暫緩開盤2分鐘內，投資人仍可以新增、取消或修改委託，櫃買中心並持續揭露模擬成交價格、成交張數及未成交最佳5檔申報買賣價格、申報買賣張數等資訊提供投資人參考。

櫃買中心 認購

延伸閱讀

Gogolook走著瞧申請創新板 通過證交所審查

證交所越南招商 回響熱

櫃買中心：暫緩開盤機制 20日上路

證交所：泰福-KY 3月13日起變更交易方法

相關新聞

信用卡刷出2,696億 創最強2月

33家信用卡發卡機構今年2月簽帳金額昨（15）日出爐，合計刷出2,696億元、年增18.1%，除了簽帳金額繼1月之後續創...

集保結算所協助國家落實洗錢防制政策 APG秘書長深表肯定

亞太防制洗錢組織（Asia-Pacific Group on Money Laundering,APG）秘書長Dr. G...

彰銀線上早餐大應援 早點morning台灣Pay現折20%

疫後新生活來臨，彰化銀行（2801）看準餐飲數位轉型消費商機，與「早點morning」點餐平台合作台灣Pay線上支付優惠...

公股行庫加薪 財長正面看待

物價上漲、薪水不漲，多位立委昨（15）日在立法院財委會，籲請財政部長莊翠雲為公股行庫調薪，以為社會表率，莊翠雲表示，去年...

中華信評解析：SVB倒閉 對台衝擊有限

美國矽谷銀行（SVB）宣布倒閉，由聯邦存款保險公司（FDIC）接管，外界擔憂是否造成全球金融界骨牌效應，甚至燒至台灣金融...

債券ETF受益人26.9萬 創高

高殖利率、景氣衰退疑慮、聯準會（Fed）放緩升息並接近循環尾聲的資本利得空間等三大誘因下，法人和散戶錢潮流入債券市場，帶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦