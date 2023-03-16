高雄銀法說揭去年獲利成長 大砍政府放款拉高存放利差

高雄銀行（2836）於15日舉行2022年第4季法人說明會，由總經理徐翠梅主持，徐翠梅表示，受惠美國聯準會及央行升息效應，使得高雄銀行存放利差較前年成長40個基點（1個基本點為0.01個百分點)，利息淨收益也水漲船高，帶動高雄銀去年稅前盈餘11.4億元、年增8.57%，稅後純益9.35億元，成長2.75%，每股稅後純益（EPS）0.75元。

高雄銀法說會揭露放款較上年度減少61億元，主因為提升資金運用效能，減少較低利率的政府貸款180億元，轉承作較高利息的太陽能光電、廠房及中小企業貸款，以提升淨利息收入。為響應政府政策，高雄銀力挺青年創業成績斐然，占全國金融機構承作8.11%，占高雄市金融機構承作37%；並積極推動數位轉型，就學貸款線上對保比率達到逾七成。

徐翠梅在會上表示，高雄銀2022年整體表現相對穩健，包括資本適足率(BIS)12.36%、第一類資本比率(T1)10.86%、備抵呆帳覆蓋率提升至588.85%，及逾放比率降至0.24%等，資產品質提升，資本適足性維持在一定水準。在信用評等方面，惠譽國際信用評等公司評予國內長期信用評等AA-(twn)、短期信用評等F1+(twn)(代表最強信用品質)，展望「穩定」。

徐翠梅表示，高雄銀今年將持續拓展放款及理財業務，強化中小企業信保案件、深耕聯貸及企業戶，提升放款動能，並提高活存比重，以降低資金成本。同時，致力提升手續費收入及財務操作績效，以追求獲利持續成長。

高雄銀行也在法說會上總結去年得獎成績，包括獲財團法人中小企業信用保證基金頒發績優金融機構-協助區域發展獎；第二屆「Trust Award多元信託創新獎」的「最佳不動產管理信託創新獎」金獎；有金融界奧斯卡之稱的「菁業獎-普惠金融推動獎」，及蟬聯聯徵中心「金質獎」績優機構等殊榮。