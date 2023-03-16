公股行庫加薪 財長正面看待

物價上漲、薪水不漲，多位立委昨（15）日在立法院財委會，籲請財政部長莊翠雲為公股行庫調薪，以為社會表率，莊翠雲表示，去年公股行庫表現都很不錯，正面看待加薪鼓勵。

國營行庫台銀、土銀兩家去年未隨公務員調薪，今年全體員工均調薪5%，其餘民營化公股行庫則以固定考績晉薪為主，調幅約在2%至3%間。

立委質詢財政部長莊翠雲，通膨嚴重物價上漲，八大公股行庫去年有賺錢，應要率先調薪以為示範，另外，公股行庫董事長「薪」情低落，也有立委關心財政部應該加薪鼓勵，留住人才。

莊翠雲答詢表示，公股行庫加薪，財政部持正面希望態度。公股行庫中國營行庫台銀、土銀、輸銀制度已和公務員脫鉤，民營化的公股行庫則是有其制度。