債券ETF受益人26.9萬 創高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

高殖利率、景氣衰退疑慮、聯準會（Fed）放緩升息並接近循環尾聲的資本利得空間等三大誘因下，法人和散戶錢潮流入債券市場，帶動2月債券ETF整體規模重返1.32兆元大關，總受益人來到26.9萬人，創下新里程碑，也象徵著債券ETF已經成為投資人配置中的一環，其中，中信高評級公司債以816.9億元登上規模王。

法人預估，因美國銀行風暴愈演愈烈，避險情緒升溫，昨日VIX指數再度向上竄升逾28，美國10年期公債殖利率跌破3.5%，加上市場研判Fed放緩升息機會大，資金更加偏好債市，債券型ETF熱度更甚。

根據投信投顧公會資料統計，2月債券ETF規模月增346.97億元，為連續第四個月成長；雖然因Fed的升息循環尚未抵達終點，債券價格受市場行情波動，總規模未能創新高，但人潮絡繹不絕，總受益人數自2022年起即見逐月成長，至今年2月增8.5萬人至26.9萬人，為首度跨入20萬人的月分，並較去年同期的7.3萬人翻倍成長，也顯示向來是法人天下的債券ETF，後續「散眾化」程度是市場關注點。

目前含槓反在內的債券ETF共90檔，以人氣表現來看，前五強受益人數都有萬人，第一是擁8.15萬人的元大美債20年，也是市場上最早發行的債券ETF，維持遙遙領先的優勢；中信高評級公司債3.39萬人排第二；元大投資級公司債以3.37萬人緊咬在後；第四是元大AAA至A公司債的2.05萬人；第五是國泰投資級公司債的1.09萬人。

由於買氣熱絡，債券ETF紛紛送件申請追募；規模來看，前五大均超過690億元，第一是昨日超車成第一的中信高評級公司債816.9億元，第二為群益10年IG金融債815.58億元，第三到第五則是國泰A級公司債772.07億元、中信優先金融債736.83億元、元大AAA至A公司債694.46億元。

債券ETF 公司債 ETF

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