明台產新總部今開幕 總座：防疫險虧損幸好轉虧為盈

明台產物保險為提供員工幸福的辦公空間、同時符合未來ESG永續發展需求，今年起搬遷至仁愛路二段第五代新總部，明台母公司日本三井住友海上集團(MSIG)舩曵社長今日(15)親臨台灣表達重視。在台日交流協會服部副代表、東元（1504）集團黃茂雄會長、保險事業發展中心簡仲明董事長等貴賓陪同下，共同為新總部剪綵，期望透過永續新總部的搬遷，深耕台灣市場、推動ESG永續轉型，與台灣民眾及社會共創分享價值，開啟新紀元。

三井住友海上集團社長舩曵真一郎表示，明台自1961年9月開業以來，伴隨著台灣經濟共同發展，並自2005年加入集團以來，一直獲得令人矚目的發展。三井住友海上集團致力於透過全球保險與金融服務，提供安心與安全的保障，支持社會的活力發展與地球的美好未來。基於這個使命，明台也不斷專注為台灣社會做出貢獻，並在公平待客與永續經營上獲得高度評價，未來也將以永續新總部作為核心，繼續提供台灣民眾與企業高質量的產品與服務。

明台產物保險公司董事長松延洋介表示，明台去年度獲得台灣企業永續獎永續報告金獎的肯定，是台灣產險業最好的成績，今年度則進一步提前取得溫室氣體盤查ISO認證，持續領先業界在永續轉型的推動。配合永續新總部的搬遷，明台將結合業務推展策略、與台灣社會共創分享價值，擴大推動綠色營運、綠色核保、綠色投資、綠色保險政策，同時積極因應氣候變遷，完成TCFD氣候相關財務揭露，實現淨零排放的目標。

明台產險總經理陳嘉文說明，明台開業61年以來在全台各地廣設分公司並購置不動產，但由於辦公室逐年老舊，因此3年前開始進行資產活化，提升財務收益之餘、也同步汰換辦公室，並配合未來業務發展策略搬遷新址。明台新總部以永續為主題，具有四大優勢：一、2年新大樓、整棟由明台長租自用，具高耐震規格的持續營運能力。二、鄰近三線捷運交通便利，地下4層全配備平面電動車位，方便員工低碳排通勤。三、位於仁愛路綠蔭大道，具空中花園、節能空調、雨水回收系統、太陽能板等環保綠色設施。四、大樓挑高新穎，兼具總統府與台北101雙景觀的員工幸福辦公空間。

陳嘉文表示，近5年明台產險不論簽單保費收入或稅後損益，均呈現快速上揚的趨勢。去年度產險業受到防疫險衝擊，虧損達到1,905億，所幸明台風控得宜即早停售、加上經營團隊積極應變，最終仍能轉虧為盈，台灣會計基礎的稅後純益超過10億元以上、業界排名第2，防疫險以外業務的綜合率為90.7%亦為業界頂尖水準，不論稅後獲利或是核保利潤，都創下公司成立以來歷史新高。

陳嘉文進一步說明，明台加入MSIG集團後首次搬遷新總部，除了原有舒適的員工座位空間與全日規免治馬桶的貼心設計外，也參考母公司東京總部的最新設計，包含員工聯誼區、創意發想區、自動販賣機與飲料吧，同時也導人臉辨識安控、全棟涵蓋Wifi VPN、雲端綠電機房、全電子白板行動會議等新數位科技，並設置永續宣導區、消防安全教育區。頂樓的生態水池與水稻農場，則全採用太陽能發電，作為農電共生示範場域。

除了優越的硬體環境外，明台也同步導入各項綠色營運管理制度，一方面實現企業責任、符合永續評鑑的金融監理要求，另一方面則因應全球供應鏈對於碳權的重視，成為ESG企業優先投保的產險業者。

陳嘉文進一步表示，今年受到國際再保能量緊縮、台灣防疫險重創產險業財務的雙重衝擊下，國內鉅額企業投保困難度大增。而明台財務強健，資本適足率RBC遠高於法令規定，也是唯一一家獲中華信評twAAA最高等級的產險公司，同時也具有集團再保資源與優於業界的承保容量。