公股行庫翻轉表現最佳首推台企銀 立委要財長加薪留才

立法院今天財委會，立委關注公股行庫獲利表現，財政部長莊翠雲答詢表示，去年每股獲利EPS最好是第一金（2892），至於成長最多、翻轉最佳則是台企銀（2834），立委質詢表示，台企銀獎金很少但翻轉最多，很多忠誠度高的員工就一直買進自家股票，最近台企銀又得了玉山獎等兩獎項，但是公股行庫董事長的年薪比起民營都低得多，希望財長對好人才要多多鼓勵，不能只靠榮譽感處理，要有把握留住人才。

立委質詢時問八大公股行庫獲利，莊翠雲表示都表現不錯，去年EPS最好是第一金，成長最多、翻轉最佳則是台企銀。立委接著詢問公股行庫董事長的年薪水準，包括固定薪資和獎金相加多少，但因不便提及個別年收沒有說明。立委詢問怎麼鼓勵人才，莊翠雲表示有獎懲考評措施，好表現有給負責人加分，立委指出，台企銀股價一路上漲到14、15元了，從過去7元上漲到現在漲幅八、九成。但是公股銀行董事長薪水和民間比都低得多，好人才要多多鼓勵，民間隨時可挖角，希望財長有把握可以留任人才。

莊翠雲表示，鼓勵方式有很多，薪水外有使命感、責任感、為國家做事，但立委表示，現實面不能用榮譽感處理，最後會撐不住的。養分供給很重要，希望莊翠雲新上任有新作為，帶動公股行庫的獲利成長，和金控雙雄比拚。