北富銀將招募550位新血 資訊數據職缺大增90%

台北富邦銀行今(15)日表示，迎接畢業季，徵才計畫全面啟動，今年預計將開放550個內外勤職缺，其中，金管會近日預告最快第3季可放寬金融業上雲規定，北富銀立即響應擴編，與去年相比，今年資訊數據類招聘人數預計將增加90%。

至於儲備幹部(MA)徵選，則將在3月底截止，有意朝金融業發展的各校菁英不妨把握機會。

北富銀表示，為協助年輕人才順利就業，目前已開放MA徵選及校園徵才兩種徵才管道。MA徵選方面，今年計畫將招募法人客群組、金融市場組、產品策劃組、數位創新組、風險管理組、永續發展組等六個組別，沒有科系限制，只要具備學士學歷均可報名。

因應金融科技和ESG永續發展趨勢，如果對環境保護、永續金融和數位服務別具創見，更應考慮參加MA徵選，未來會有更多機會參與重要永續或數位金融專案，實現自我理想。

在北富銀，每位MA均享有量身打造的專屬培育計畫，可協助養成專業能力，蓄積未來擔任團隊領導者的必備資歷與經驗。相較其他金融業，北富銀的跨單位輪習機制更重視培訓深度，第一年著重在所屬組別專業領域的前、中、後台或全流程相關部門輪習，幫助MA全面了解業務相關流程與職能，夯實專業基礎；第二年則聚焦深化分發部門的核心職能，並安排參與跨部門專案，延伸學習觸角。

能力與性格更加成熟穩定之後，還有機會至海外分行或關係企業就任，賦予職涯發展更多可能。

透過專注的培育計畫，北富銀已幫助許多優秀人才獲得理想的職業發展。目前在職MA多能快速累積實力、展現亮眼成就，較一般同仁也能獲得較快的晉升，已有多位MA升任中高階主管職。

應屆新鮮人若對自我能力和未來發展有所期許，想要一個大舞台，勇敢挑戰MA徵選會是一個不錯的選擇。

校園徵才部分，北富銀新年度人才招募計畫將分階段進行，開出多元職缺並提供具競爭力的薪酬及留才獎金機制。北富銀重視員工身心健康與生活平衡，不僅實施彈性工時制度，員工可依交通距離和家庭需求調整上班時段，更是全台首家聘有專業諮商心理師、護理師、職安管理師、律師與醫師的銀行，總行還打造百坪員工專屬健身中心，設置專業教練及提供豐富社團補助，鼓勵員工養成良好運動習慣，連年獲頒教育部運動企業認證殊榮。

除了以上兩種徵才方案，北富銀每年也固定開放暑期實習機會，讓大三升大四、碩一升碩二生的學生能提前進入職場，從真實工作經驗中探索個人潛能與興趣，提升未來就業競爭力。今年度實習計畫已開放申請，3月25日截止收件，有興趣的在校生可至富邦金控人才招募網下載專用履歷表，加快腳步完成報名。

秉持「正向力量 成就可能」理念，北富銀致力推動人才發展與培育，打造健康安全的幸福職場，連續兩年榮獲國際人力資源專業雜誌《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」。

北富銀表示，將持續提升員工福祉，優化職場環境，加強人才培育及員工照顧，協助每位進入北富銀的同仁擁有更好的職涯發展，朝員工幸福和企業永續願景穩步前行。

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