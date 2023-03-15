政府普發6千元 將來銀加碼抽6萬N點、開戶再享近千元回饋

純網銀「將來銀行」今天推出「十倍奉還」活動。政府因去年財政餘裕，研議將於近期普發6000元給國人，若民眾於活動期間內將6000元指定入帳將來銀行帳戶並於活動期間刷「將將卡」即可享抽6萬N點（1Ｎ點＝1元）機會，新戶再享價值近千元的好康優惠。

將來銀行指出，凡於政府「全民共享普發現金」網站上線後，選擇並完成入帳將來銀行帳戶，且於5月底前使用「將將卡」任刷一筆不限金額的交易，即符合抽6萬N點的資格，得獎名額多達10名。

除「十倍奉還」外，將來銀行還推出限時好康，即日起至3月29日，凡新開立將來銀行帳戶並完成裝置綁定的客戶，可獲存款額度5萬元，加息最長90天的「Ｎ倍券」好禮，享受市場罕見的3.505％活儲利率，加息期間利息收入將高達432元。另外，前述新戶完成登記政府普發6000元入帳將來銀行帳戶，並在5月底前使用「將將卡」單筆消費滿1688元，可再獲回饋500Ｎ點，優惠價值加總近千元！

今年因疫情解封，湧出的報復性出遊潮，將來銀行海外刷卡5％高回饋，且無需登錄、無限制特定通路的便利，更是一舉把「將將卡」推上海外旅遊神卡寶座！「將將卡」綁定icash Pay的好康同樣吸睛，每週五到週日在指定餐飲通路如星巴克、Mister Donut、COLD STONE、Semeur聖娜、21風味館、屋馬燒肉單筆消費滿百，可享10％ OPEN POINT點數回饋，都讓將將粉大感佛心。

將來銀行由中華電信（2412）、兆豐銀行、新光（1409）集團、全聯實業、凱基銀行、關貿網路六大股東合資成立，去年3月底正式開業後贏得廣大民眾的支持與關注，今年將持續推出更多「安全」、「便利」與「超值」產品與服務，讓數位金融服務更無縫融入民眾生活中，期許將來銀行成為國人心中的最佳金融商品平台，數位時代每個人都應該要有一個將來銀行帳戶。