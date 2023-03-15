永豐期貨打造數位優質服務再獲肯定 勇奪玉山獎首獎

永豐期貨打造數位優質服務再獲肯定，首次參獎2022年國家品牌玉山獎榮獲五項大獎，包括「傑出企業」、「最佳產品類：永豐期貨官方帳號-豐神榜」、以及「最佳人氣品牌類：永豐期貨經理事業、線上開戶平台、永豐夜夜秀」，其中「最佳人氣品牌類：永豐期貨經理事業」更勇奪「全國首獎」殊榮，榮獲總統蔡英文於總統府召見。

永豐期貨以「有安全感的期貨投資」為理念，打造期貨經理事業四大特色提供客製化與增值服務，包括系統化交易多元策略、穩定提升投資組合績效、風險控管技術、追求市場絕對報酬。截至去年底，委任戶數與委託金額市佔率均超過50%，並連續五年榮獲期交所鑽石獎第一名，居期貨資產管理領域領導地位。

永豐期貨表示，2020年起推動數位轉型，從數位行銷、數位客服、平台發展、投資顧問、數據應用五大構面展開，三年來客戶保證金成長83％、期貨市占率（FCM）成長37%，各項重要指標成長率均優於同業標準，在數位創新上導入趣味性與知識性，從開戶、社群經營，到綜藝化財經影音，永豐期貨開創全新期貨視野吸引投資人青睞。

這次榮獲「最佳產品類：永豐期貨官方帳號-豐神榜」，提供互動模擬、投票、驗證投資邏輯，還能觀看其它投資人的投票狀況相互學習，有別傳統社群單向行銷宣傳模式；「永豐夜夜秀」更首創財經綜藝節目，以直播互動建立口碑，吸引大量粉絲瞬間湧入直播間「聊財經」，累積在線觀看數47萬、曝光人數200萬，與網路世代一起走出了一條不同於市場的趣味財經直播節目路線。

此外，永豐期貨整合金控集團資源，推出「線上開戶2.0」，以「6分鐘快速申辦，隔日即可進場交易」為最大亮點，透過永豐銀行協助身分認證與選擇出入金銀行帳號，大幅縮減投資人線上開戶的流程與時間。

永豐期貨表示，將持續投資於數位科技創新服務，打造優質全方位交易環境，提供高附加價值金融服務，期許成為亞洲區最受客戶喜愛的期貨公司。