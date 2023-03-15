AIA友邦人壽業界唯一蟬聯17年獲績優壽險公司獎勵

金管會日前公布2022年「提高國人保險保障方案」績效優良保險公司名單，以獎勵推廣保險保障功能的保險公司。AIA 友邦人壽與另15家壽險公司同獲肯定，而AIA友邦人壽為業界唯一連續17年第30度獲得獎勵的壽險公司。AIA 友邦人壽的死亡保險有效契約個人保件平均保險金額位於全業界75百分位以上，使AIA友邦人壽自2006年起連續17年獲得績優獎勵。

AIA 友邦人壽總經理侯文成指出，友邦保險集團自百年前成立以來，便堅持推廣真正具保障價值的保險商品，AIA友邦人壽更是基於此理念之上，專注推出符合台灣人口發展趨勢的保險商品。此一堅持，除了年年獲金管會「提高國人保險保障方案」績優保險公司的肯定外，在商品設計的創意上更獲多項外部獎項的認同。

根據AIA友邦人壽的觀察，國人雖平均每人擁有2.6張保單，但普遍欠缺風險控管與財務規劃的落實，尤其輕忽能協助退休金流與資產傳承的保單類型。保障夠不夠得從個人需求面來評估。死亡風險與老後風險的規劃比重是否合理?保障需求能否被滿足？因應長壽高齡風暴必須做的資金安排、醫療保障規劃、甚至是提早完成財富傳承的安排才是關鍵。

AIA 友邦人壽近年來專注開發多功能壽險商品，除了提供一般傳統壽險保單會有的身故或完全失能等保障外，更依人口發展趨勢，設計「醫便利」服務、「醫應援」附約及「樂退選擇權」等，提供保戶更多元的選擇，讓保戶雖然是擁有壽險商品，但更多了一份彈性，可以兼顧醫療照顧或退休生活規劃等需求。另外，更於壽險商品中提供「分期定期給付」的設計，可以選擇將身故保險金每年固定給付一筆指定的金額給後代子孫，讓財富做最有效、安全的傳承；藉由保險商品可以指定受益人、分配對象可得確定的特性，無須辦理繁雜的信託手續，即可將身故保險金的分配達到類保險金信託的功能。