惠譽：貨幣市場基金去年資金續流出 收益率觸底回升

惠譽今（15）日表示，繼2021年資產縮水後，台灣貨幣市場基金2022年繼續呈資金流出態勢。截至2023年1月末，總資產管理規模降至7,620億台幣（約250億美元）。資金外流主要受到本地貨幣市場基金收益率低、本地貨幣市場基金與美元資產之間的收益率差擴大，及新台幣兌美元貶值等多重影響驅動。

惠譽基金與資產管理機構評級聯席董事黄莉表示，繼2022年歷經四次升息後，貨幣市場基金的平均年化收益率觸底回升，截至2023年1月末達0.59%，為2015年以來的最高水平，而2022年初僅為0.17%。

報告指出，台灣貨幣市場基金資產主要包括定期存款（定存）、回購及商業票據（商票）。 2022年對商票的投資大幅增加，其原因在於較之定存，商票對利率的變化更敏感，且在利率上升時可實現更高的收益率。

截至2022年末，商票占全部貨幣市場基金資產的60%，而上一年為40%。惠譽認為，從定存轉向商票對於流動性管理而言是有利的，因為商票可在次級市場交易，而通常認為在定存到期前投資者不能解約。

分析師表示，由於2023年升息可能會結束，資產管理機構或選擇延長基金的久期來鎖定高利率。儘管長期延長會令基金的信用風險加大，但風險擴大範圍需足夠廣泛才可能導致惠譽授評基金因評等空間不足而受到負面影響。