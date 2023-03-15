看香港名媛蔡天鳳命案：人有旦夕禍福之保險保障的省思

香港日前發生一起28歲名媛蔡天鳳慘遭分屍殺害，駭人聽聞讓人毛骨悚然，留下4名子女與家人暗自神傷……。小編剛開始看到這一則新聞時，只是覺得很驚悚恐怖，再仔細想一想，4名幼小子女何辜，小小年紀已沒有媽媽的陪伴，不禁令人感嘆：天有不測風雲，人有旦夕禍福。

本周小花平台藉由這則新聞提醒讀者，日常生活中存在著許多風險，保險要怎麼買最划算也最恰當？最重要的關鍵，除了要認清自己真正的需求外，也要衡量好自己的能力，再來決定保險種類的優先次序，以及保額要買多少才夠。

個人保險理財標配 上班族、退休族大不相同

一般來說，個人理財與保險標配，因著不同的身分，各有其不同的規劃考量，建議隨著人生不同階段適時調整保障內容，像是上班族和退休族就應該有截然不同的保險規劃。

其中，對於上班族來說，雖然絕大多數民眾都能意識到保險的重要性，但是關乎老後健康的保險卻是明顯不足，建議應該額外加碼健康險的保障規劃，如果家中小孩正值學齡，考量其發生意外事故的機率比起大人要高出許多，建議盡早規劃長年期住院或是手術、醫療等相關保險商品，針對風險與財務準備缺口逐步補強。

至於身為家庭主要經濟支柱的父母，除了應該優先檢視壽險保障是否足夠外，也不妨善用利變型壽險，兼具壽險保障及資產累積效果，同時年年有機會享有增值回饋分享金。此外，如果還有餘力， 可以再進一步檢視住院醫療、限額內實支實付、特定疾病及長期照顧等醫療相關險種保障需求，以轉嫁未來可能要面對的不健康風險乃至於「活太久」的長壽風險。

另一方面，鑒於現代人愈來愈長壽，面對老年化及失能人口快速增加的社會，加上高通膨也可能讓退休金嚴重縮水，建議要及早做好退休理財規劃，未來才會有保障。在這方面，小花平台提出許多精闢獨到的見解，像是住院日額與實支實付型醫療險、外溢保險及長期照顧險等3類保障就必不可少，「透過完善的退休保險計畫，讓自己無後顧之憂，也能輕鬆達到財務自由。」

兒童保險醫療意外不可少且愈早保愈好

再看到近來新聞媒體不斷放送香港名媛命案，受害者蔡天鳳年紀輕輕就香消玉殞，獨留4名子女「一夕之間就沒了媽媽……」，讓人不免掬一把同情之淚。

正所謂「天有不測風雲，人有旦夕禍福。」針對兒童保險保障規劃，先前小花平台曾以多篇專文就專業保險理財角度提出中肯建議，一再強調兒童保單愈早投保愈好，不僅在孩子的成長過程中，不會錯失該有的保障，部分險種愈年輕投保，保費相對便宜，父母也能減輕繳費壓力，可謂一舉數得！

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