SVB、地緣政治成「必考題」 財長：公股銀行曝險程度低

近日國際經濟動盪，除上週倒閉矽谷銀行（SVB）可能帶來金融業衝擊，越發嚴重的地緣政治風險，也是一大隱憂，今（15）日也成財政委員會的「必考題」，立委林德福、吳秉叡、林楚茵及李貴敏輪番針對SVB及對中曝險質詢，財政部長莊翠雲表示，公股受矽谷銀行曝險小，而對中曝險若緊張情勢加劇，不排除將公股分支機構撤出。

針對SVB倒閉，莊翠雲指出，公股曝險部位極低，因此並不會受到劇烈衝擊，而國銀在金管會高度監管下，即使出現流動性風險，也有能力處理，財政部也會持續關注，金管會銀行局副局長童政彰昨日也表示，國銀平均流動性指標無論長短期，皆高於標準逾三成，韌性十分足夠。

李貴敏則痛批，除了觀察，財政部應進一步提出準備措施，「民眾可以觀察，專家學者可以觀察，難道財政部也指要觀察就好了嗎?」

吳秉叡指出，國銀對中曝險佔總淨值26%，並提及台灣對中國有地緣政治、新冠疫情、中美貿易戰及中國地產四大風險，要求財政部提出因應風險加劇的措施，莊翠雲表示，八大行庫對中曝險僅佔總淨值14%，低於全體國銀曝險，而目前公股銀行在中國設有32家分支機構，若衝突加劇，可能調節授信、暫停業務，且不排除將分支機構撤出。