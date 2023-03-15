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中微型電動2輪車領牌免收牌照規費450元 優惠措施到今年底

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導

為鼓勵30萬輛已使用中微型電動2輪車提早掛牌納管，公路總局從去(2022)年11月30日起至今(2023)年底前，提供免徵450元牌照和行照規費的優惠措施。

公路總局表示，微型電動2輪車掛牌納管和投保強制險是很重要的交通安全政策，為儘早讓已上路使用中的微型電動2輪車能夠完成領牌，自2022年11月30日起，凡是使用中微型電動2輪車完成申請掛牌的車主，免收450元的牌照和行照規費等同掛牌免費，統計至2023年2月底，已有超過4.5萬輛完成免費掛牌登記。

另為便利車主辦理微電車的掛牌，公路總局特別開辦「到點服務」掛牌作業，到點服務時間、地點等資訊公布於網站上，民眾可藉由「監理服務網」的微電車專區連結查詢。

公路總局提醒車主，使用中微型電動2輪車免收取牌照規費；若有委託相關車行協助處理部分事項，如：取得車輛的來歷證明文件、辦理強制險、維修調校車輛或是協助運送車輛辦理掛牌事宜時，車行會收取相關費用，因該委託費用屬雙方合意行為，呼籲應先充分溝通取得一致認知，以維護自身權益。

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