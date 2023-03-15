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用國民退休金護盤？莊翠雲：尚未動用四大基金

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導
財政部長莊翠雲今天在財委會備詢。記者黃煜穎／攝影 黃煜穎
財政部長莊翠雲今天在財委會備詢。記者黃煜穎／攝影 黃煜穎

去年受國際情勢波動嚴重影響，金管會祭出4大護盤措施，而國安基金也同步進場，上月23日金管會撤除4大措施，而國安基金未跟進退出，今（15）日財政部長莊翠雲赴立法院備詢時表示，是否退場留待4月例會討論，美國升息步調及國際情勢都會是退場與否的關鍵因素。

今日莊翠雲赴立院財政委員會備詢，立委林德福質疑，金管會已判斷台股穩定，解除俗稱「限空令」的限制措施，為何國安基金還在股市中，莊翠雲表示，退場將會在4月例會進行討論，視屆時國際情勢及美國升息步調而定，在此之前，國安基金會留在盤內持續進行觀察。

國安基金主要由融資及郵儲、勞保、勞退和退撫四大基金構成，林德福質疑，國安基金虧損四大基金部分要如何補上? 莊翠雲表示，目前僅動用公民營事業股份融資，並未動用四大基金，因此沒有民眾退休金因國安基金虧損一說。

立委林國文質疑，國安基金停留超過245天，「從春節都快留到春假了」，是否應盡早退場，目前是不是還沒賺夠? 莊翠雲回應，今年是賺的，但去年是虧的，而國安基金並非獲利取向，還是以穩定市場為主要目的。

國安基金 美國升息

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