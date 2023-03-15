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談矽谷銀行破產 財長：國安基金持續穩盤 投資人要有信心

聯合報／ 記者黃煜穎／台北即時報導
財政部長莊翠雲今天在財委會備詢。記者黃煜穎／攝影
財政部長莊翠雲今天在財委會備詢。記者黃煜穎／攝影

矽谷銀行宣布破產事件，引發全球金融市場恐慌。財政部長莊翠雲今天早上表示，目前還沒有衍生系統性風險，且台灣的銀行對它曝險不大，國安基金也持續在股市護盤，國人要有信心。

財政部長莊翠雲今天一早到立法院進行業務報告並備質詢。

由於美國財政部跟聯準會都已經聲明，對存款戶保證其中的存款是安全的，也對銀行進行定期融資計畫，以解決資金上的困難，因此相關影響會縮小。她進一步說明，台灣的央行及金管會，也聲明不會形成系統性的風險，要國人安心。

至於美國2月CPI公布，年增率6％，因此美股上漲，莊翠雲說，這幾天台股有動盪，「但相信投資人會有信心」，因為國內銀行對矽谷銀行曝險低，公股行庫對國外倒閉的三家銀行曝險也低，呼籲國人安心。

莊翠雲表示，國安基金目前還是在場內，且會持續觀察國內外政經情勢變化，並適時穩盤，以維持台股穩定。

國安基金 財政部 台股

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