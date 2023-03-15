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矽谷銀行風波 財長：國安基金仍在場內、適時穩盤

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
財政部長莊翠雲（中）。記者林伯東攝影／報系資料照
財政部長莊翠雲（中）。記者林伯東攝影／報系資料照

美國矽谷銀行倒閉風波引發關注，財政部長莊翠雲今（5）日表示，國內金融業對美國這三家倒閉銀行曝險低，公股行庫曝險更是低，近日台股雖有動盪，但國安基金仍在場內，持續觀察國內外政經情勢變化，適時穩盤，呼籲投資人要有信心。

莊翠雲今日赴立法院財政委員會業務報告，會前接受媒體堵訪，被問到近日美國銀行倒閉風波。

莊翠雲說，美國財政部、聯準會、存保公司都已發布聲明，首先是採取相關措施，告訴存款戶存款安全無虞，第二也提出定期融資計畫，解決資金困難，縮小影響，我國央行、金管會也出面說明，不會形成系統性風險。

莊翠雲也表示，美國公布最新消費者物價指數CPI年增率回到6%，都在預期往好的方向走，台股與美股有相當連結，這兩日雖有動盪，相信投資人應仍有信心，國安基金仍在場內，持續觀察國內外政經情勢變化，適時穩盤，維持台股穩定，對中長期台股，大家要有信心。

美國 台股 國安基金

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