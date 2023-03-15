櫃買市場業績發表會3月23日登場

櫃買中心配合上櫃公司2022年財報的公布，精心規劃一系列櫃買市場業績發表會，首場於3月23日（周四）將由富櫃200領軍，於台北花園大酒店2樓國際廳舉辦。

櫃買中心表示，富櫃200指數成分股為櫃買市場市值及流動性最佳之200檔上櫃股票，該指數與臺灣中小型股票漲跌變化息息相關，係追蹤上櫃股票市場走勢的最佳指標，亦為投資我國中小型股票的選擇，

3月23日（週四）首先邀請富櫃200指數成分股中的全球電子紙大廠–元太（8069）、全球前五大導線架供應商–長科*（6548）及致力於工業用儲存裝置系列產品–宜鼎（5289）等三家公司高階主管率經營團隊，到場說明公司財務業務及產業概況，歡迎投資人踴躍報名參加。

為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，加強投資人對富櫃200指數成分股的認識，本系列業績發表會主題豐富，後續還有富櫃200(二)及(三)、半導體、資安應用、民生經濟、精緻生活及SAAS與電子等主題，希望透過櫃買市場業績發表會平台，使上櫃公司能適時向投資大眾說明營運績效及對未來產業前景看法，讓投資人進一步瞭解企業營運發展機會或挑戰，也提供投資人表達意見的平台，達到雙向交流的機會。

櫃買市場業績發表會機會相當難得，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加（櫃買中心網址:http://www.tpex.org.tw），各場次簡報資料可於會議前一營業日下午5時至活動網頁下載。