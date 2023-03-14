開發金控副董事長楊文鈞 兼任旗下開發資本代理董事長

開發金控（2883）今天公告，由於子公司中華開發資本副董事長尚德沛（Lionel de Saint-Exupery）請辭，開發資本董事會選任開發金控副董事長楊文鈞接替其職務，並由楊文鈞接續代理開發資本董事長，預計代理期間至今年底止。

開發資本董事長為大股東辜仲瑩，但因辜仲瑩於2022年11月30日辦理留職停薪，並停止執行董事職務，期間至今年12月31日止，因此由當時擔任開發資本副董的尚德沛代理董事長職務。不過，開發金今天公告尚德沛請辭開發資本副董職務，連帶辭卸代理董座，因此開發資本董事會今天再選出原本就是開發資本董事之一的楊文鈞，擔任開發資本副董事長，同時代理開發資本董事長。

也就是楊文鈞除了擔任開發金副董事長，即日起再兼開發資本副董同時代理董事長，這也是開發資本董事長職務三個多月來兩度異動。

尚德沛目前也是開發資本、開發金控的董事法人代表，相關身分則未變動。