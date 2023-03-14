快訊

染指多名體操女學員爆台版#MeToo 淫教練被關2周病死相驗結果出爐

矽谷銀行倒閉震撼新創圈 台創業家奔波領錢：提到雙手都在發抖

只因邊走邊玩…無照保母聯手夫施暴3歲女童 父淚訴：走路都不正常

台韓交易所攜手簽署MOU 開啟合作新紀元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣證券交易所及韓國交易所於2023年3月14日簽署MOU。(臺灣證券交易所/提供)
臺灣證券交易所及韓國交易所於2023年3月14日簽署MOU。(臺灣證券交易所/提供)

臺灣證券交易所主辦臺韓合作備忘錄（MOU）簽約典禮，今（14）日在臺北101大樓隆重舉行，臺灣證券交易所董事長林修銘與韓國交易所董事長孫炳斗(Sohn, Byungdoo)，在金管會副主委蕭翠玲、駐台北韓國代表部代表李殷鎬、以及眾多證券周邊單位代表的見證下，簽署台韓第三號合作備忘錄，未來雙方將加強ESG、合編指數及資訊業務的合作。

蕭翠玲表示，韓國交易所為東北亞金融中心之一，近年來積極推動中小企業加入資本市場，並持續推動資本市場落實永續發展；相同的，我國金管會近年亦全力推動金融市場創新與永續發展，陸續發布資本市場藍圖、公司治理3.0永續發展藍圖、綠色金融行動方案3.0及上市櫃公司永續發展路徑圖等措施，並鼓勵周邊單位強化國際市場合作，以因應全球的變局及爭取臺灣的能見度。相信這次MOU不僅奠定韓國與台灣在資本市場的合作基礎，亦有助於強化台韓雙邊關係，同時期許今後臺韓建立起更緊密的夥伴關係，串接兩地資本市場。

林修銘說，台韓資本市場交流密切且情誼深厚，臺灣證交所於2000年即與韓國交易所簽訂台韓第一號合作備忘錄，並於2015年簽訂台韓第二號合作備忘錄，近年雙方在市場拓展、合編指數、教育宣導及交流互訪等面向，已有顯著進展。這次簽署台韓第三號合作備忘錄在過去的合作基礎上，譜出未來臺韓合作的策略新方向，不僅是證交所推動國際化布局的重要一步，亦有助於提高台灣證券市場的國際影響力。

孫孫炳斗表示，臺灣證交所與韓國交易所為戰略夥伴，致力為台韓資本市場創造最高價值，這次合作備忘錄即是對雙方協調合作價值的認可。台韓交易所將共同努力藉由ESG、數據及指數業務的多角化合作，創造效益。這次MOU更將增進台韓交易所的全球影響力、引導更多資本注入台韓資本市場，成為亞洲市場成長動力。

這次簽署的台韓第三號合作備忘錄，旨在加強台韓雙方在ESG、合編指數及資訊業務的合作，並承諾將持續探索未來潛在的合作領域。台灣與韓國皆為亞洲重要的金融中心，也同為科技強國，這次MOU簽署將有助於兩國金融市場的發展，為投資者提供更多元的投資機會及選擇，並促進台灣與韓國之間更緊密的合作。

臺灣證交所與全球重要市場及區域交易所夥伴，長期在商品、制度、人才培育等領域合作，近年也積極在永續金融及新創產業等面向拓展業務交流，以加強互惠互助的國際連結，積極迎戰全球政經局勢帶來的競爭與挑戰，為台灣資本市場建構更長遠的未來。未來證交所將繼續致力於推動臺灣證券市場的發展，為台灣資本市場帶來更多機會和成果。

臺灣證券交易所及韓國交易所於2023年3月14日簽署MOU。(臺灣證券交易所/提供)
臺灣證券交易所及韓國交易所於2023年3月14日簽署MOU。(臺灣證券交易所/提供)

資本市場 證交所

延伸閱讀

雲豹能源掛牌上市 「魔獸」霍華德現身站台

創新板招商 林修銘：爭取國外新創公司來台掛牌

長榮航太今掛牌上市 開盤91.9元、盤中漲逾三成

影／魔獸來了！雲豹能源上市掛牌「最高規格」嗨爆全場

相關新聞

熱錢回流！新台幣盤中升逾1角 暫收30.57元

矽谷銀行倒閉，市場預期升息幅度下修回一碼，因此外資回湧，推動新台幣身價，今（14）日新台幣兌美元匯率開在30.63元，盤...

台新金股利配發3點原則 林維俊：配發率有機會優於去年

台新金控（2887）今（14）日召開2022年第四季線上法人說明會，外界關注今年股利配發計畫，金控總經理林維俊表示，今年...

行動支付綁卡回饋一次看 兆豐最高回饋10%

疫情加速行動支付蓬勃發展，兆豐銀行（2886）統計，行動支付交易筆數及交易金額均有大幅度的成長， 2022年行動支付交易...

量化交易成長 永豐金證券擴大舉辦「第五屆41 AI日」

永豐金證券深耕量化交易再展領先氣勢，以「全智動交易論壇」為主題，訂於4月11日擴大邀請產學界共同舉辦「第五屆41 AI日...

土銀推動古蹟活化 再現本土金融近代史風華

土地銀行成立於民國35年9月1日，歷史悠久，為百分之百純國營銀行，早年協助政府推動土地改革政策及農業建設貸款，還代管初鹿...

銀行倒了錢拿得回來嗎、剩下房貸不用還了？專家：在台灣發生的話 通常有「3條路」可走

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）宣布破產，成為美國自2008年金融海嘯以來，最大規模的銀行倒閉案，消息一出震驚全球，接著Singature Bank、美國加密貨幣友善銀行Silvergate也跟著倒下，引發存戶及投資人恐慌。針對此現象，許多民眾憂心放在銀行裡的錢拿不回來；也有人因此好奇，若銀行真的倒閉，剩下的房貸是否還有需要還款？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦