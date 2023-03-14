台韓交易所攜手簽署MOU 開啟合作新紀元

臺灣證券交易所主辦臺韓合作備忘錄（MOU）簽約典禮，今（14）日在臺北101大樓隆重舉行，臺灣證券交易所董事長林修銘與韓國交易所董事長孫炳斗(Sohn, Byungdoo)，在金管會副主委蕭翠玲、駐台北韓國代表部代表李殷鎬、以及眾多證券周邊單位代表的見證下，簽署台韓第三號合作備忘錄，未來雙方將加強ESG、合編指數及資訊業務的合作。

蕭翠玲表示，韓國交易所為東北亞金融中心之一，近年來積極推動中小企業加入資本市場，並持續推動資本市場落實永續發展；相同的，我國金管會近年亦全力推動金融市場創新與永續發展，陸續發布資本市場藍圖、公司治理3.0永續發展藍圖、綠色金融行動方案3.0及上市櫃公司永續發展路徑圖等措施，並鼓勵周邊單位強化國際市場合作，以因應全球的變局及爭取臺灣的能見度。相信這次MOU不僅奠定韓國與台灣在資本市場的合作基礎，亦有助於強化台韓雙邊關係，同時期許今後臺韓建立起更緊密的夥伴關係，串接兩地資本市場。

林修銘說，台韓資本市場交流密切且情誼深厚，臺灣證交所於2000年即與韓國交易所簽訂台韓第一號合作備忘錄，並於2015年簽訂台韓第二號合作備忘錄，近年雙方在市場拓展、合編指數、教育宣導及交流互訪等面向，已有顯著進展。這次簽署台韓第三號合作備忘錄在過去的合作基礎上，譜出未來臺韓合作的策略新方向，不僅是證交所推動國際化布局的重要一步，亦有助於提高台灣證券市場的國際影響力。

孫孫炳斗表示，臺灣證交所與韓國交易所為戰略夥伴，致力為台韓資本市場創造最高價值，這次合作備忘錄即是對雙方協調合作價值的認可。台韓交易所將共同努力藉由ESG、數據及指數業務的多角化合作，創造效益。這次MOU更將增進台韓交易所的全球影響力、引導更多資本注入台韓資本市場，成為亞洲市場成長動力。

這次簽署的台韓第三號合作備忘錄，旨在加強台韓雙方在ESG、合編指數及資訊業務的合作，並承諾將持續探索未來潛在的合作領域。台灣與韓國皆為亞洲重要的金融中心，也同為科技強國，這次MOU簽署將有助於兩國金融市場的發展，為投資者提供更多元的投資機會及選擇，並促進台灣與韓國之間更緊密的合作。