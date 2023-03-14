台新金股利配發3點原則 林維俊：配發率有機會優於去年

台新金控（2887）今（14）日召開2022年第四季線上法人說明會，外界關注今年股利配發計畫，金控總經理林維俊表示，今年配息不會動用到資本公積、且配發率有可能比去年更好，目前配發方向傾向以55%的現金跟45%的股票股利。

針對台新金股利政策，林維俊3點說明。

一、台新金在2021年併購保德信人壽有產生廉價購買利益，依照相關法規，廉價購買利益提列特別盈餘公積滿一年沒有減損，就可作為股票股利的分派。

二、目前的規畫方向是會加入廉價購買利益考量股利分配，且不會去動用資本公積，林維俊說，在這兩個前提之下，「整體的配發率至少會有去年的水準，可能還有機會可以更高」；三、現金跟股票股利的比率傾向於維持穩定，過去數年來，大致上是配發55%的現金跟45%的股票，會往這方向去考量，但他強調，股利分配都還要經過董事會的通過才算定案。

台新金去年配發現金股利0.605元、股票股利0.495元，配發率在67%左右。