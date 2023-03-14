行動支付綁卡回饋一次看 兆豐最高回饋10%

疫情加速行動支付蓬勃發展，兆豐銀行（2886）統計，行動支付交易筆數及交易金額均有大幅度的成長， 2022年行動支付交易筆數較前一年度成長126%，消費金額成長高達143%，其中以LINE Pay使用率36%居所有支付之冠，其次為Apple Pay及街口支付各占13%，顯示行動支付已逐漸成為消費者付款主要支付工具。

兆豐銀行看準行動支付浪潮勢不可擋，去年度陸續上線Apple Pay、Google Pay、open錢包、全盈支付等，今年6月底前再針對行動支付主力卡片「兆豐宇宙明星BT21信用卡」大升級，提供新戶五大行動支付5%、一般消費2.5%超高回饋， 6月底前首次申辦「兆豐Megalite數位帳戶」並綁定帳戶自動扣繳，五大行動支付加碼5%，加上卡片本身回饋，最高可獲10%超高回饋；喜歡行動支付者可多加運用。

多家銀行業近期推出行動支付優惠，如國泰CUBE卡4月底前提供行動支付最高4%，限Apple Pay、Google Pay及Samsung Pay。

第一銀行iLEO信用卡提供行動支付最高2%，但行動支付需單筆滿500元以上且綁定帳戶扣繳行動支付消費始可享有。

凱基魔Buy卡每月消費滿3,000提供指定行動支付4%，富邦J卡今年則取消LINE Pay加碼回饋，僅提供最高2.2%，隨著銀行信用卡回饋的成本壓力大增，很多銀行的回饋縮水，或加了許多限制條件，建議民眾綁定APP前多加比較，運用信用卡優惠幫自己省荷包。

兆豐銀行還推出「兆豐BT21一起來+1」活動，兆豐銀行信用卡友只要推薦新戶好友申辦BT21信用卡，核卡後次月底前推薦人及被推薦人任刷一筆，推薦人即可獲得每卡300元刷卡金。