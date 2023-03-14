北市府財政局全國首創「視訊租賃服務雲」上線囉

台北市財政局為推動數位轉型及創新服務，自今（14）日起推出「視訊租賃服務雲」（網址：https://service.dof.gov.taipei/），讓民眾在家或其他合適地點即可利用手機、平板或電腦，以線上視訊方式申請承租市有非公用不動產或其他諮詢業務，服務時間為每週一至每週五（不含國定假日、例假日）上班日9時至12時、13時30分至17時30分。

財政局長游適銘表示，考量民眾常因工作忙碌、受疫情影響無法出門、甚至人在外縣市等因素無法親自處理租賃案件，除提供民眾以「市民服務大平臺」網站進行各項申辦外，現財政局進一步推出「視訊租賃服務雲」系統，民眾可線上一鍵取號申辦或諮詢，財政局將有專人即時與民眾視訊回復，提供民眾更多元更便捷的優質服務。

財政局進一步表示，「視訊租賃服務雲」可大量節省民眾往返市府遞件申請的時間及金錢成本，亦能優化業務辦理流程一次到位，讓民眾能感受到北市府持續精進的便利服務。民眾如對於「視訊租賃服務雲」有使用上問題，可撥打財政局電話(02)27208889（台北市內可直撥1999）轉1181~1186、1150、1155、6312~6316、6281，將有專人提供服務。歡迎民眾多多利用「視訊租賃服務雲」，視訊租地即時通，台北市產更實用。