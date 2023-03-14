國泰世華CUBE App、數位學習平台 獲國際零售銀行家兩大獎

國泰世華銀行（2882）擁有超過630萬名數位用戶，去年10月更以「數位賦能」精神，推出全新數位消金品牌CUBE ，客戶透過核心服務CUBE App即可管理所有資產，提供高自主、高整合且便利的金融生活。主力信用卡CUBE卡更可透過CUBE App進行四大權益切換，打造「一卡抵多卡」的嶄新思維，目前發卡量已超過400萬張，成為國銀銀行卡流通卡數第一名，刷卡金額更占全行總刷卡額四成。

據國泰世華銀行資料顯示，每月透過 CUBE App與網銀使用金融服務的用戶近 3000萬人次，除了一般轉帳繳費外，CUBE App 的用戶可透過App一站式管理銀行資產、投資部位績效、保險持有商品，並有許多便民的服務，例如透過App手機提款、設定手機號碼連結帳號、視訊服務等，完善的功能與不斷迭代優化的服務體驗，客戶滿意度持續創高。

憑藉多年累積的數位轉型能量，CUBE App今年率先摘下國際指標金融雜誌「國際零售銀行家」（Retail Banker International）頒發「最佳消費者體驗App」，此外，國泰世華銀行積極數位轉型，也內化為員工打造一站式數位學習平台，落實「永續培力」經營策略，同時榮獲「最佳教育發展」獎肯定。

此外，國泰世華銀行也與國泰人壽合作於CUBE App推出創新產品「利即保」，客戶可以於線上自選定存利息比例，將利息轉換為意外身故及實支實付傷害醫療保障，迎合數位原生客群基於儲蓄剛性需求的理財方式。這是國泰世華透過整合核心通信技術、投入前端重整銀行與集團子公司的後台架構串聯，才能發展出的獨特創新金融服務。

CUBE App更領先業界導入「直接辨識」技術的人臉驗證機制，透過即時比對當下辦理交易的人臉，與客戶留存於本行之人臉資訊，兩者間的「臉部多點特徵值 」是否吻合，讓用戶無須記憶密碼或透過簡訊驗證碼驗證，即可在安全環境下完成交易，大幅提升網路交易的安全性，至今已有超過2,600萬人次使用。

另外，也可透過CUBE App的視訊服務完成開戶、申設網銀密碼、設定約定帳戶等過往需到分行才能辦理的業務，顛覆過去對於銀行業務的想像，亦是本次獲得評審青睞的關鍵。

另一方面，隨著人才永續時代來臨，為強化組織面對轉型衝擊的能力，讓員工快速獲取所需的知識與技能，國泰世華銀行開創新學習模式，以「一站式購足概念 」打造「數位學習方程式」來落實永續培力的發展策略。除創建單一入口整合學習平台外，也提供多樣化的學習管道，並運用使用者行為分析，推薦符合員工個人需求的內容與體驗，讓學習變得更趣味、便利且客製化。

今年學習平台更進一步與員工能力發展結合，個人化推薦「能力強化」的建議資源，同時結合內部徵才的媒合功能，幫助不同職涯階段的員工都能得到支持與協助，讓人才成就永續發展，持續創造企業與員工雙贏的機會，因此獲頒「最佳教育發展獎」。

展望未來，國泰世華銀行持續朝「One Team，One Bank」方向邁進，對內要求實踐「One Team」精神，達到跨單位通力協作的目標，對外則務求讓客戶有「 One Bank」的服務感受，作好一站式全方位金融服務，致力全面滿足客戶需求 ，落實數位轉型下的有感體驗。