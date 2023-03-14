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創新板招商 林修銘：爭取國外新創公司來台掛牌

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
台灣證券交易所董事長林修銘（右四）、總經理簡立忠（右三）及元富證券董事長陳俊宏（右二）合影。　　蔡靜紋／攝影
台灣證券交易所董事長林修銘（右四）、總經理簡立忠（右三）及元富證券董事長陳俊宏（右二）合影。　　蔡靜紋／攝影

繼泓德能源之後，雲豹能源（6869）今(14)日登上創新板，為創新板能源聚落建立雛形，迄今創新板累計已有三家公司。臺灣證券交易所董事長林修銘今(14)日表示，除向國內新創公司招商外，也希望爭取國外新創公司來台掛牌。

林修銘表示，今年上市公司申請送件家數目標為32家，其中，一般板(含KY公司)上市22家、創新板10家，儘管現在景氣有不確定性，但有信心達到，尤其創新板不僅要達到更要超標，只許成功不許失敗。他強調，創新板剛開始建立，必須outperform(超越），這不是交功課，這是使命。

他表示，繼泓德能源之後，雲豹能源上創新板，期許對能源產業有助益，希望更多投資者注意到能源產業前景，因綠能環保是全球性議題，也是蔡英文總統宣布的國家發展政策，身為資本市場能與國家政策接軌是重要使命任務。

對於後續創新板建立做法，林修銘表示後續將繼續跑海外行程，接下來將去東京拜訪東京證交所及當地重要投資機構，４月帶上市公司去香港、新加坡與當地投資機構溝通，5月再赴越南

證交所今年2月於越南設立辦公室，林修銘表示，在美中競爭之際，掀起產業南向風潮，５月越南行將了解越南、柬埔寨當地台商狀況，並與在越南的國銀、會計事務所建立network（網絡），建立招商、監理的價值鏈，以長期深耕南向市場；而透過長期駐點，建立網絡，自然會有好的標的到台灣。除本國公司外，也希望爭取國外新創公司來台掛牌但不會因為創新板鎖定國外公司，而是希望產生產業聚落，以吸引關注該產業的投資人。

台灣證券交易所董事長（圖右起）與「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、雲豹能源董事長賴勁麟於雲豹能源創新板掛牌典禮合影。　　蔡靜紋／攝影
台灣證券交易所董事長（圖右起）與「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、雲豹能源董事長賴勁麟於雲豹能源創新板掛牌典禮合影。　　蔡靜紋／攝影

創新板 越南

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