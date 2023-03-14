董座駱怡君春酒首秀報喜 王道銀獲利創高超越工銀時期
王道銀行（2897）董事長駱怡君自2020年6月走馬上任以來，於13日第一次恢復舉辦媒體春酒時指出，王道銀去年本業獲利創下歷史新高，即使扣除租賃合併案的一次性收益，稅後純益20億元也是歷史新高，成績並超越了轉型商銀之前，代表王道銀行轉型商銀先蹲後跳，已經超越了工銀時期的表現。
過去王道銀榮譽董事長駱錦明在交棒給女兒駱怡君之前，年年以王道銀董座身分主持媒體春酒，駱怡君擔任董座之後，適逢新冠疫情爆發停辦，所以到今年恢復駱怡君才首次現身媒體春酒，並公布她上任這三年來締造的好成績，因此駱怡君開玩笑說現在才「有臉來見江東父老」。
駱怡君指出，王道銀2022年銀行本業獲利創歷史新高，相比三年前的2019年，銀行本業獲利成長多達8.5倍，在加計權益法轉投資的個體財務報表上，也是連年成長，至去年達到50億元，即使扣除租賃合併案的一次性收益，稅後純益也有20億元，也是歷史新高，成績並超越轉型商銀之前。
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