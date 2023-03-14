快訊

美國政府來救火？矽谷銀行一夕爆掉後的連鎖效應

茄子蛋被爆解散各自單飛 拆夥幕後原因出在「錢」上面

【早晨財經速解讀】2023金融股配息大縮水 國票金停發股利!

董座駱怡君春酒首秀報喜 王道銀獲利創高超越工銀時期

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導
王道銀行董事長駱怡君。本報資料照
王道銀行董事長駱怡君。本報資料照

王道銀行（2897）董事長駱怡君自2020年6月走馬上任以來，於13日第一次恢復舉辦媒體春酒時指出，王道銀去年本業獲利創下歷史新高，即使扣除租賃合併案的一次性收益，稅後純益20億元也是歷史新高，成績並超越了轉型商銀之前，代表王道銀行轉型商銀先蹲後跳，已經超越了工銀時期的表現。

過去王道銀榮譽董事長駱錦明在交棒給女兒駱怡君之前，年年以王道銀董座身分主持媒體春酒，駱怡君擔任董座之後，適逢新冠疫情爆發停辦，所以到今年恢復駱怡君才首次現身媒體春酒，並公布她上任這三年來締造的好成績，因此駱怡君開玩笑說現在才「有臉來見江東父老」。

駱怡君指出，王道銀2022年銀行本業獲利創歷史新高，相比三年前的2019年，銀行本業獲利成長多達8.5倍，在加計權益法轉投資的個體財務報表上，也是連年成長，至去年達到50億元，即使扣除租賃合併案的一次性收益，稅後純益也有20億元，也是歷史新高，成績並超越轉型商銀之前。

駱怡君 王道銀行

延伸閱讀

王道銀「戰鬥年」 徵才百人

北市警威力掃黑4天查獲51通緝犯 黑幫又2團取消宴會

明仁會春酒170名旗袍辣妹迎賓　3藝人揭當天情況

「在那邊543全帶回去」黑道囂張春酒 警分局長：要玩我跟你玩

相關新聞

王道銀董座駱怡君：五大策略方向擴大招募逾百人才

王道銀行（2897）將啟動歷來最大規模徵才，王道銀董事長駱怡君指出，王道銀2023年持續追求成長，將鎖定五大策略方向，並...

新台幣開盤升2.1分 為30.63元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.63元開盤，升2.1分

集保結算所成立數位暨資安部 力求數位創新與資安韌性再進化

在金管會支持與指導下，集保結算所於今(2023)年3月13日正式成立數位暨資安部，以數位與資安為主軸，透過專責部門整合多...

董座駱怡君春酒首秀報喜 王道銀獲利創高超越工銀時期

王道銀行（2897）董事長駱怡君自2020年6月走馬上任以來，於13日第一次恢復舉辦媒體春酒時指出，王道銀去年本業獲利創...

我金融業曝險5.2億 央行：不會爆系統性風險

美國矽谷銀行（SVB）倒閉震驚全球金融市場，是否引發蝴蝶效應，各部會提高警覺，中央銀行昨（13）日表示，國內金融體系不會...

熱錢回頭 台幣強升1.97角

美國矽谷銀行倒閉，震驚全球金融市場，並澆熄市場對聯準會3月恐升2碼的預期。匯銀主管透露，熱錢昨（13）日大舉湧入亞洲新興...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦