業者爭電支機構業務再鬆綁 金管會准了

銀行公會這次修正「電支安控基準」中，也放寬電支機構崁入第三方行動裝置應用程式中（如LINE APP）時，除了查個資、及國內外小額匯兌外，其餘業務崁入時，准許用較低的資安檢測標準，以提高被崁入的app業者與電支機構合作意願。

目前有些電支機構沒有自己的專屬APP，或是想與其他APP業者合作，例如一卡通Money就是崁在LINE的APP中，但依現行電支安控基準規定，若要承作多項金融業務時，連LINE APP都要符合較高的資安檢測規格。

據了解，有一家電支機構業者指出，因被崁入的APP業者（例如LINE APP）也提供多項非金融相關業務功能，若要一視同仁地都適用高資安檢測規格，如程式碼掃碼或黑箱測試，可能會造成被崁入的APP業者額外負擔、也降低與電支機構合作意願，實際執行上更是窒礙難行。

該業者建議，除了辦理個人資料查詢、或國內外小額匯兌這兩項業務，被崁入的APP業者仍得適用目前較高的資安檢測標準外，其餘業務准許採用較低的資安檢測水準，以利電子支付業者實務應用及電子支付業務的發展。

也就是說，未來例如愛金卡（I-Cash）想與某家APP業者合作，將I-Cash崁在該業者獨立的APP上時，除了查個資或做匯兌外，其餘業務合作，該業者APP的應用程式都不再需要符合高資安檢測標準。