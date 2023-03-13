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美國矽谷銀行倒閉事件 會不會發生在台灣？金融圈人士深入分析

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

美國矽谷銀行倒閉震驚全球金融市場，對於此事是否可能在台灣爆發，金融圈人士今（13）日分析，金管會與央行十分關注銀行流動性，對於金融業設有一套嚴謹的流動性監理規範，且國銀的資金來源與用途都非常分散，不至於發生如矽谷銀行因流動性不足而倒閉的危機。

金融圈人士分析，矽谷銀行倒閉有「三大不可思議」之處。第一，矽谷銀行的客戶組成非常集中，多數是以新創公司為主的企業大戶，且資金來源絕大多數是存款，當企業戶在短時間內集中提領存款時，銀行便面臨到現金短缺的困境且無法可解；但國內的商業銀行，除了企業大戶，也會有個人散戶，資金來源除了存款，還有企業戶的應收或應付帳款等其他項目。

第二，矽谷銀行資金用途非常單一。據悉，矽谷銀行拿到客戶的存款後，有極高比例投入美國公債，且到期日還長達十年，當美國聯準會2022年急速升息後，美債殖利率大幅彈升、價格重挫，銀行持有大量的美債部位便出現鉅額損失，且變現不易；反觀國銀，資金用途最大宗為放款，就算用以投資，也會分散在各類金融商品上，並須保留一定的現金比重用以日常周轉。

第三，金融監管機構機制失靈。按理說，矽谷銀行出現流動性危機前就會有徵兆，美國金融主管機關的監管機制嚴重失靈，才會讓一家銀行在爆發危機後迅速倒閉。

金融圈人士表示，2008年國際金融危機爆發後，各國對於銀行的監管機制都更為嚴謹，但矽谷銀行卻在此時倒閉，除了凸顯銀行本身資產負債表嚴重錯配、金融監理機制出現疏漏外，也為美國聯準會去年以來的激烈升息步調，敲響了一記警鐘。

美國聯準會 矽谷 升息

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