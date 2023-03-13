自費PCR確診不理賠 產險業者：防疫險警報已解除

3月20日起新冠肺炎輕症確診免通報、免隔離，即使是民眾自費PCR確診也無法獲得防疫險理賠，衛福部長薛瑞元今（13）日出席立法院衛環委員會前表示，「民眾就算自費PCR確診也是跟一般疾病診斷一樣，不需要通報就不是法定傳染病。」

防疫險確定3月20日輕症不需理賠後，讓產險業大鬆一口氣。薛瑞元今日指出，接下來新冠肺炎跟流感一樣，只有中重症才需要通報。至於民眾若是自費PCR確診，輕症不需要通報就不是法定傳染病 ，就算確診也是跟一般疾病診斷一樣。

指揮中心發言人羅一鈞日前表示，3月20日之後，輕症患者將不屬於第五類法定傳染病患者。產險業者對此回應，法定傳染病第四類、第五類是需要通報的，所以不需要通報就不是法傳。依照保單條款自然不需再理賠，目前確診者99.5%是輕症，中重症和死亡率愈來愈低，換言之，3月20日輕症不再理賠，產險公司的總理賠金額大致可最後確定，不需等到防疫保單到期，這波防疫險警報即可解除。業者保守說，「如果減少未來確診狀況的不確定性，的確比較好估算。」

隨著理賠將大幅降低，讓慘賠的產險業者預計增資的金額也可以提前估算，上周中信金（2891）法說會提到，中信產將在今年5月進行最後一波增資，金額將一次到位，也預告防疫險警報即將徹底解除。產險業者也說，目前難以確定的是賠案仍在發展，後續保戶還有兩年請求權，這還是要看損失發展趨勢而定。