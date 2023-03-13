南山人壽首創業界外溢牙齒險 提供牙齒重建保障

牙齒是身體健康的第一道門戶，為了守護國人牙齒健康，南山人壽首創業界第一張結合外溢機制的牙齒保單，只要保戶提供當年度接受洗牙的醫療收據，即可享有「牙齒保健回饋金」，鼓勵保戶定期洗牙檢查牙齒狀況，預防口腔疾病持續惡化，維護牙齦及牙齒健康。

每年的3月20日為「世界口腔健康日」，根據世界衛生組織(WHO)最新發布的《全球口腔衛生狀況報告》，過去30年來，全球口腔疾病病例數增加了10億例，目前全世界約有45%(35億人)人口患有口腔疾病；其中，未治療的齲齒是最常見的口腔疾病，估計影響到全球25億人。

作為螞蟻島的台灣，口腔疾病幾乎是每個人都逃不過的痛。根據衛生福利部調查，國人18歲以上齲齒盛行率高達98.6%、國人的牙周病盛行率亦高達80.5%，隨著年齡層增長更趨嚴重。由於蛀牙及牙周病會破壞牙齒的硬組織與牙周的支持組織，使得牙齒損壞及拔除機會增加，不但會影響咀嚼、語言、美觀等功能，更會延伸造成更多健康問題，如增加失智症及心血管等疾病等風險。

一旦口腔疾病疏於治療，將會導致牙齒受損進而喪失功能(斷裂或需拔除)，需要靠重建回復牙齒功能。然而，牙齒損害的重建，大多必須自費且所費不貲。

攤開目前市面上各項自費費用，單顆全瓷牙冠費用大多從萬元起跳，假牙從2萬到10萬元不等；如需走到植牙，從術前評估、手術、到贗復處置，單顆植牙參考費用約需6.5萬到12萬(不計材料費)。就像《全球口腔衛生狀況報告》的結論所說，口腔保健多需要自付高額費用，而這往往會帶給家庭及沉重的經濟負擔。

為了守護國人健康的第一道門戶，並提醒國人重視牙齒保健，「南山人壽溢起堅齒定期保險(TKI)」提供因齲齒、牙周病或傷害所致之牙齒重建保障，協同健保減輕國人經濟負擔；同時，為鼓勵客戶定期洗牙檢查牙齒狀況，南山人壽溢起堅齒定期保險(TKI)首創結合外溢機制，只要保戶提供當年度接受牙結石清除(洗牙)的醫療收據，就可享有「牙齒保健回饋金」。南山人壽旗下擁有種類齊全的外溢商品，已連續四年拿下國內外溢保單新契約銷售件數王，且據內部資料統計，賺取回饋金的外溢機制設計，向來讓保戶最有感、接受度也最高。

「南山人壽溢起堅齒定期保險(TKI)」，繳費及保障年期為15年，給付內容包含活動義齒保險金、固定義齒保險金、植牙保險金及牙冠保險金；除前述給付外，如果保戶在保險期間屆滿時仍生存、契約有效期間內不幸身故或完全失能，該商品提供滿期保險金、身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金及二至六級失能豁免保險費，讓家人安心有保障。