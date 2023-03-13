矽谷銀行破產 美股重挫拖累新興亞股表現

市場擔憂美國矽谷銀行效應將變成雷曼風暴2.0，美股重挫連帶影響新興亞股上周表現，除越南上漲2.8%以外，其餘新興亞洲市場均呈現下跌趨勢，南韓下跌1.5%最重，印度及菲律賓也有1.1%與1%的跌幅；綜觀上周資金流向，台灣失血13.3億美元最重，南韓也遭提款8.9億美元，而印度及越南分別淨流入5.3億美元及0.4億美元。

台股上周由紅翻黑，指數收在15,526.2。中信臺灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧表示，由於通膨下降緩慢，促使美國聯準會升息壓力仍大，惟因應SVB事件衝擊，聯準會將開會討論是否調整折現率及銀行放貸率以提供銀行體系流動性，市場預估將包括基準利率的調整，目前CME聯邦利率期貨來看，終點利率由5.75%下修至5.25%， 3月升息幅度可能由2碼轉為1碼，未來升息的動向，仍受通膨表現、經濟數據及金融市場條件影響，而牽動市場情緒，本週關注焦點將聚焦美國CPI、PPI指數，以及美國矽谷銀行財務危機後的後續效應，終端利率不確定性仍在，短時間股市表現以震盪為主。

張圭慧表示，台股除息大戲將於本週上場，多家指標性大廠將掀起除息行情，若能在多空環境下，在除息首日完成除息，都有望台股掀起一波多頭行情，而台股難免會受到全球股市影響有所震盪，建議投資人以定期定額的方式投放資金，降低整體投資組合的波動度之外，也可拉高夏普值，當股市回彈時也會更加有感，而布局產業仍以具政策加持、長線趨勢題材為主，像是：半導體、伺服器、AI、綠能及電動車等。

越股上周收在1,053點，周漲2.75%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，法令修正案通過刺激房地產、金融等類股上週強勁反彈，原先越南房地產市場低迷的情況，對銀行業產生負面影響，但近期越南政府祭出法案試圖緩解，短期有助於緩解房地產企業的流動性壓力，銀行業表現機會也偏多，不過，目前流動性仍低迷、散戶信心尚未回籠，靜待更具力道的政策，並逐一發酵，越股反彈力道有望較為強勁，在股市波動期間，建議投資人以定期定額方式布局為宜。