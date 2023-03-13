培育國際級銀行家 國泰世華銀行推儲備幹部計畫

國泰金控（2882）今年結合「你比你想的勇敢」的集團轉型主軸，鼓勵年輕學子嘗試更多不同可能，以「國泰N世代，N種未來我敢Try」為主題，邀請年輕人與國泰攜手突破框架、發揮潛能。積極推動數位轉型、放眼國際戰略的國泰世華銀行，同步向Z世代招手，推出第19屆儲備幹部計畫（CMA：Cathay Management Associate），邀請有意願挑戰自我，創造無限可能的夥伴，一起加入國泰世華的行列。

CMA計畫由「個金」、「法金」兩大領域出發，助學員成為具國際級競爭力的銀行家；國泰世華CMA計劃自2005年啟動，至今已孕育超過百位金融菁英，今年該計畫將持續放眼國際，預計招募15-20位海內外優秀人才。

為因應金融環境持續變動，提升人才專業領域的深度養成，國泰世華特別劃分「 個金數位人才」及「法金國際人才」兩大領域，學員受訓期間將有機會至營業單位、產品部門、數位發展相關部門、主責銀行轉型的「戰情室」、甚至是海外分支機構進行輪調實作，包括銀行前中後端業務，不僅有助培養多元的專業能力，亦有助CMA結業後即具備「客戶視角、產品知識、數位專知」的全方位思維。

國泰世華認為，未來的銀行家除需了解傳統銀行知識，更需具洞察力、同理心，勇於接受挑戰、突破既有的作法和框架，也因此輪調業務十分具必要性。

現職國泰世華銀行資深商業分析師，曾參與第12屆CMA計畫的姜藍茵表示，「從分行輪調中看到，快速掌握市場即時動態是理專同仁每天必做的基本功。爾後輪調至數據單位後，我們用了爬蟲軟體和資料分析的技術，透過我們行內的通訊軟體，可以更及時、自動化的把新聞彙整跟推播，讓理專可以更有效率的掌握市場動態。因有這樣的一個輪調經歷，讓我知道可以應用所學為客戶、公司創造新的體驗或服務，是很有成就感的一件事情。」

升遷不必先蹲後跳，國泰世華擁完善制度，打造職涯發展加速器；國泰世華在培訓教育、升遷發展與輪調制度皆下足苦心，針對CMA學員安排由高階主管、職場Mentor、HR等三方組成專屬職涯輔導團隊，客製化打造專屬培育計畫，提供儲備幹部找出最適合之職涯方向，也保障學員在完成2年的培訓後，即可直接升遷 。

長期關懷員工職涯發展及成長，國泰世華提供全體員工多項培訓及升遷的機會，同時打造舒適、健康的職場環境，2022年獲享譽全球的「史蒂夫獎優秀雇主商業大獎」(Stevie Awards for Great Employers)頒發三金三銀四銅共10項大獎，得獎內容包括「人才發展」、「數位學習資源」、與「職場設計」等三面向，不僅為該屆台灣唯一獲獎的企業，得獎數量亦高居全球第五名。

國泰世華表示，「人」是企業最重要的核心之一，企業欲增強競爭力，即應重視員工的職涯發展，除和同仁一起提升專業度，亦需創造多元的職場文化與升遷管道。