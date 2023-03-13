全盈+PAY瞄準學生族群 首推台大校園專屬優惠

全盈+PAY瞄準校園場景，首推台大校園專屬優惠。因應《民法》成年年齡下修至18歲，全盈+PAY攜手全家便利商店、玉山銀行前進台大，推出校園專屬支付好康，自即日起至6月30日，使用全盈+PAY綁定玉山銀行帳戶，於台大校區指定6家全家店舖消費，單筆消費滿100元享50元回饋（每人每月限回饋乙筆，每月限量2,000筆），後續也將推出不同校園專屬優惠，滿足學生族群無現支付需求。

另外，看好包裹寄件需求，全盈+PAY攜手中華郵政，開通「i郵箱」郵資支付服務，結合其24小時不打烊、全台2,400個據點的便利性，民眾寄件不僅不用趕郵局打烊，只要打開全盈+PAY即可輕鬆支付郵資。自4月1日起至6月30日期間，至i郵箱寄、取件並使用全盈+PAY支付郵資，滿60元即享回饋20%，最高回饋50元，活動期間註冊全盈+PAY，再享加碼回饋50元，合計最高可享100元回饋。

根據資策會調查指出，過往18至20歲年輕族群無法獨立辦理信用卡、開戶，故高達53%將現金作為日常支付首選；隨《民法》成年年齡下修至18歲，全盈+PAY瞄準「新成年人」支付需求，已於1月初開放年滿18歲的用戶註冊，即使是金融小白，也能連結銀行帳戶儲值至全盈+PAY電支帳戶，或於全家實體店舖儲值，使「新成年人」用戶即早體驗「無現」生活便利性。

為迎接廣大「新成年人」族群，全盈+PAY 聯手全家與玉山銀行推出台大校園專屬活動，致力推廣「無現」校園生活。即日起至6月30日，使用 全盈+PAY 綁定玉山銀行任一帳戶，於台大校園指定6間全家店舖消費，單筆消費滿100元享50元回饋，結合全盈+PAY「全家消費點數翻倍」會員專屬好康，等同消費1元累積全家會員點數2點。

不只看見校園商機，全盈+PAY 同步看好網購寄取需求，攜手中華郵政，自4月1日起開通「i郵箱」寄件郵資支付服務。「i郵箱」堪稱全台最大智取箱，於全台擁有逾2,400個服務據點，並具備寄、取件快速、24小時營業不打烊的優勢，並可同時累積全家會員點數。自4月1日起至6月30日，使用 全盈+PAY 支付i郵箱寄件郵資，單筆滿60元回饋20%，最高回饋50元；活動期間註冊全盈+PAY，再享加碼回饋50元。