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矽谷銀行風暴蝴蝶效應影響台灣？朱澤民這麼說

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

美國矽谷銀行爆發財務危機，立委今天關切對台灣是否產生蝴蝶效應？主計長朱澤民表示，美國聯準會也在開會處理中，他認為矽谷銀行是區域性銀行，不會有系統性風險，台灣金融業只有壽險業及銀行曝險金額約4.8億元，以美國經驗，不會讓它變成雷曼兄弟那麼嚴重。對台灣則是間接影響股市，但不會因此造成台灣經濟成長下修。

立院財政委員會今天安排主計總處、審計部業務報告並備詢。立委林楚茵關切美國發生矽谷銀行風暴，主要是美國一連串急速升息，造成其國內銀行出現變局，她詢問主計長此案會不會造成蝴媒效應牽動台灣？她以俄鳥戰爭為例，戰爭效應後來也間接影響台灣，她關切相關部會是否針對此案進行討論？

朱澤民表示，美國聯準會針對此案也在開會，但矽谷銀行終究是美國區域性銀行，放款對象主要是科技業，不會有系統性風險，台灣金融業包括壽險金融業曝險金額只有4.8億元，他相信以美國經驗，不會讓它變成雷曼兄弟那麼嚴重風暴。

他說，金管會主委黃天牧都有注意到這個問題，他認為此案對台灣是間接影響到股市，但不會因此造成經濟成長下修。

美國聯準會 矽谷 金融業

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